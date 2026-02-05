“부르면 오는 무인차” 강릉시, 현대차와 손잡고 자율주행 DRT 시대 연다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강릉시-현대차, ‘무인 자율주행 DRT’ 실증 업무협약 체결

교통소외지역 해소 위한 미래 모빌리티 실증 본격화

2026 ITS 세계총회 이후 지속 가능한 스마트 교통모델 구축

강원도 강릉시는 5일 강릉시청에서 현대자동차와 교통소외지역 자율주행 DRT(Demand Responsive Transport / 수요응답형 교통) 실증을 위한 업무협약을 체결했다.

김홍규 강릉시장이 5일 강릉시청에서 현대자동차와 교통소외지역 자율주행 DRT(Demand Responsive Transport / 수요응답형 교통) 실증을 위한 업무협약을 체결하고 있다. 강릉시 제공

이번 협약은 무인 자율주행 DRT 서비스 실증을 통해 교통소외지역의 이동권을 보장하고, 시민과 관광객의 교통 편의성을 높이는 한편 자율주행 기술의 실제 도로 환경에서의 검증과 기술 신뢰성 확보를 목표로 추진된다.

강릉시는 자율주행 DRT 실증을 위한 운송사업자 면허 발급 등 행정적 지원과 제반 여건을 마련하고, 실증 기간 동안 '여객자동차 운수사업법'에 따른 안전관리와 운수사 관리, 홍보 업무를 수행한다. 현대자동차는 자율주행 기능이 탑재된 차량 2대와 DRT 예약 플랫폼 '셔클(Shucle)'을 무상 제공하며, 원활한 서비스 운영과 데이터 수집을 위해 플랫폼 고도화 및 차량 관리, 자율주행 기술 개발을 담당한다.

특히 양 기관은 시범 서비스 운영을 통해 수집된 자율주행 데이터를 활용해 실제 도로 기반 기술 검증을 추진하고, 무인 자율주행 DRT 실증 시 강릉시를 최우선 운행 지역으로 적극 검토하는 등 협력을 강화해 나갈 계획이다.

이번 실증 사업을 통해 실시간 배차와 탄력적 노선 운영이 가능한 수요응답형 교통 서비스가 도입되면, 교통 접근성이 낮은 지역의 이동 편의성이 크게 개선될 것으로 기대되며, 강릉시는 이를 기반으로 스마트 교통체계 고도화에 속도를 낼 방침이다.

강릉시는 현재 68.5㎞ 규모의 자율차 시범운행지구에서 7대의 자율주행차를 운영하고 있으며, 국토교통부의 2025년 자율차 시범운행지구 평가에서 중소도시 가운데 유일하게 B등급을 달성했다. 또한 자율주행 서비스 이용객 수는 2024년 3432명에서 2025년 1만529명으로 약 3배 증가하며 자율주행 선도도시로서의 입지를 강화하고 있다.

김홍규 강릉시장은 "오늘은 강릉시 교통 혁신을 위한 중요한 첫걸음을 내딛는 날"이라며 "무인 자율주행 수요응답형 교통 서비스 실증을 통해 시민의 일상 속 이동 편의를 높이고, 2026년 ITS 세계총회 이후에도 지속 가능한 스마트 교통도시로 도약할 수 있도록 현대자동차와 긴밀히 협력해 나가겠다"고 밝혔다.





한편, 강릉시는 그간 구축해 온 ITS 인프라를 자율주행 테스트 운행에 적극 활용하여 실증 사업의 안정성과 효율성을 높일 계획이며, 실증 종료 이후에도 DRT 서비스 도입 및 확대를 위한 협력을 지속해 나갈 예정이다.





강릉=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

