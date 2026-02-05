KAI "올해 창립 이래 첫 매출 5조원 넘어설 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

작년 영업이익 2692억원

전년 대비 11.8% ↑

5000억 규모 CB 발행

한국항공우주산업(KAI)이 작년 연간 연결기준 매출액이 3조6964억원, 영업이익 2692억원을 기록했다고 5일 밝혔다. 전년 대비 매출은 1.7%, 영업이익은 11.8% 증가했다. 순이익은 1873억원이다.

수주는 전년 대비 30.4% 증가한 6조3946억원을 기록했다. 한국형 전투기인 KF-21 최초 양산, 의무후송헬기 2차 양산, 산림청 헬기 확대, 필리핀 수출 등 국내외 대형 사업 계약을 연달아 체결했다.

한국항공우주산업(KAI) 본관 전경. KAI

완제기 수출의 경우 기존 고객들의 만족도와 신뢰를 바탕으로 필리핀 공군 주력 항공 전력인 FA-50PH 추가 수출은 물론 성능개량, 인도네시아 KT-1 기체 수명연장 사업 등 글로벌 사업 영역을 후속 지원했다.

이에 따라 지난해 말 수주 잔고는 27조3437억원으로 2024년 말 24조 6994억원 대비 10% 이상 증가했다.

KAI는 올해 매출과 수주 역시 성장세를 이어갈 것으로 전망했다. 매출은 창립 이래 최초로 5조원대를 넘어설 것으로 예상된다. 특히 KF-21이 10년 6개월 간 체계개발을 마치고 양산으로 전환되며 육군 소형 무장헬기(LAH) 양산과 함께 매출을 견인할 전망이다. 또한 폴란드 FA-50PL, 말레이시아 FA-50M 버전 생산 안정화와 민항기 시장 회복세에 따른 기체 구조물 수출 실적도 기대되는 부분이다.

차재병 KAI 대표이사는 "올해는 전 국민의 염원인 KF-21 개발을 마무리하고 양산과 첫 수출을 성공적으로 이뤄내 대한민국 항공우주산업의 지속 가능한 미래 가치 창출에 전사적 역량을 집중할 것"이라고 말했다.





한편, KAI는 이날 이사회를 통해 5000억원 규모의 전환사채(CB) 발행을 결정했다. 확보된 재원은 중장기 성장 기반인 KF-21, LAH 양산과 KF-21, FA-50, 수리온 등 다양한 플랫폼의 해외 수출물량 확대 대응을 위해 투입할 예정이다.





이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr

