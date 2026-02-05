달러·엔 환율, 157엔대 또 하락 "여당 승리에 베팅"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

엔화가치, 2주만에 최저 수준

다카이치 사나에 일본 총리가 8일 중의원 선거 유세 활동에 참여하고 있다. 로이터연합뉴스

시장이 오는 8일 치러지는 일본 중의원(하원) 선거에서 여당 승리 가능성을 높게 점치면서 달러·엔 환율이 달러당 157엔까지 높아졌다. 엔화가 또다시 약세 흐름을 보이는 것이다.

5일 도쿄 외환시장에서 달러·엔 환율이 한때 달러당 157엔대로 상승했다고 일본 니혼게이자이신문(닛케이신문)이 전했다.

엔화 가치도 미 당국이 일본 정부와 공조해 환율 개입의 전 단계인 '레이트 체크(rate check)'에 나선 것으로 알려진 지난달 23일 이후 2주 만에 최저 수준까지 떨어지게 됐다. 다만 스콧 베선트 미 재무부 장관은 레이트 체크에 나선 사실이 없다고 공식적으로 부인했다.

닛케이신문은 사흘 후 개표하는 중의원 선거에서 여당이 승리할 것이라는 시장의 전망을 반영해 엔화를 매도하고 달러를 매수하는 흐름이 강해진 것으로 보인다고 설명했다.

최근 다카이치 사나에 일본 총리의 발언을 '엔화 약세 용인'으로 받아들이는 인식도 여전히 영향을 미치고 있다고 이 신문은 덧붙였다. 그는 지난달 31일 중의원 선거 지원 유세 연설에서 외환자금특별회계(외환특회) 운용이 "호황 상태"라고 언급했는데, 시장은 이 같은 발언을 두고 총리가 엔화 약세를 용인한 것으로 해석했다.

각 언론사의 정세 조사에서는 여당인 자민당의 우세를 점쳤다. 일본 아사히신문은 전국 유권자 37만명을 대상으로 한 전화·인터넷 여론조사(1월31일~2월1일 실시)를 바탕으로 자민당이 단독으로 과반(233석)을 크게 상회할 것으로 보인다고 지난 2일 보도했다.





이보다 앞서 예상치를 내놓은 요미우리신문과 니혼게이자이신문도 자민당이 단독 과반을 확보할 것으로 보인다고 예상했다. 여기에 자민당과 연립정당을 꾸린 일본유신회까지 합칠 경우 전체 의석수(465석) 중 300석 이상을 차지할 수 있다는 관측까지 고개를 들었다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr

