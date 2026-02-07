딸 납북된 지 50년…어머니 눈물의 90세 생신 [일본人사이드]

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

요코타 메구미 어머니 사키에씨…언론 인터뷰 진행

생사 확인조차 안 돼…논의도 지지부진

우리나라에서는 얼마 전 우크라이나 전쟁에 참전한 북한 병사들의 다큐멘터리가 방영되면서 북한 이슈가 재조명됐는데요. 일본은 납북 피해자 어머니의 근황이 소개돼 반향이 일었습니다. 딸이 중학교 1학년 때 북한에 납치된 지 어언 50년이 흘러, 어머니 나이도 90세가 된 것인데요. 딸과 한 번이라도 생전 만나고 싶다를 생신 소원으로 빌었습니다. 오늘은 일본의 납북 피해자 요코타 메구미씨, 그리고 어머니 사키에씨의 이야기를 들려드립니다.

발언하고 있는 요코타 사키에씨. TBS.

4일 NHK는 90세 생신을 맞은 사키에씨를 만나 인터뷰를 진행했습니다. 사키에씨는 "시간이 이렇게나 흘렀다는 게 믿기지 않는다"며 "나이가 드니 역시 힘이 약해지는 것 같다. 매일 넘어지지 않도록 걷는 것과 먹는 것을 신경 쓰고 있다. 너무 우울해하지 않으려고도 한다"고 말했는데요.

딸 메구미씨는 1964년생으로, 중학교 1학년때 학교에서 귀가하던 중 실종됐습니다. 나중에 이것이 단순 실종이 아니라 공작원에게 납북된 것으로 밝혀지면서 크게 논란이 일었는데요. 북한은 메구미씨가 우울증으로 1994년 사망했다고 발표했고, 2004년 11월에는 유골을 일본 정부에 넘겼습니다. 그러나 유골 감정 결과 전혀 다른 사람의 것으로 확인됐는데요. 이에 일본 정부와 메구미씨 가족은 생존 가능성에 무게를 두고 송환을 계속해서 요구하고 있습니다.

그러나 벌써 메구미씨가 납치된 지 거의 50년의 세월이 흘렀는데요. 가족들은 일본 정부에게도 꾸준히 대응을 요구했지만, 별다른 성과는 없는 상황입니다. 사키에씨는 "이 문제를 두고 가장 기뻐하는 것은 북한이다. 일본이 외교를 대충하는 나라라고 생각할 것"이라고 목소리를 높였습니다.

사키에씨가 딸을 위해 가지고 다니는 직접 찍은 노을 사진. NHK.

딸에 대한 그리움은 여전히 현재 진행형입니다. 사키에씨는 20년 이상 집 발코니에서 보이는 노을 사진을 매일 찍는 습관이 있는데요. 집에서 후지산이 멀리 보이는데, 여기에 비치는 노을이 아름다워서라고 합니다. 사진을 인화해 수첩에도 끼워 평소에 갖고 다닌다는데요. 이유는 언제라도 딸과 만날 수 있으니 사진을 보여주고, 함께 노을을 보러 가자고 말하고 싶기 때문이라고 전했습니다.

메구미씨의 납치는 2002년 북일정상회담에서 공식 인정됐는데요. 이후 5명의 납북 피해자가 일본으로 돌아올 수 있었다고 합니다. 그러나 메구미씨의 경우는 20년 넘는 세월이 흘렀지만, 진전이 보이지 않는다고 하는데요. 여기에 이미 사망했다는 이야기와 같은 이름을 쓰는 사람이 활동하는 것을 보았다 등 여러 추측이 겹치며 생사조차 단언할 수 없게 만들었죠.

NHK는 "협상이 지연되는 동안 피해자와 가족들의 고령화가 진행돼 귀국을 기다리던 가족들이 잇따라 세상을 떠났다"고 지적했습니다. 일본 정부가 생사를 공식 확인하지 못한 납북 피해자는 메구미씨를 포함해 12명인데, 이 중 자녀와의 재회를 이루지 못한 부모들만 9명에 달한다고 합니다. 현재 시점에서 생존해 있는 부모는 사키에씨 단 한명 뿐이라고 해요.

사키에씨가 납북 피해자 문제 해결 호소를 위해 펴낸 책 '메구미와 나의 35년' 표지. 신쵸샤.

피해자 가족회는 정부에 부모 세대가 생존해 있는 동안 모든 피해자의 일괄 귀국을 실현해 달라고 강력히 요구하고 있습니다.

기하라 미노루 관방장관은 지난 3일 기자회견에서 "사키에씨의 고통을 하루빨리 해결해야 한다"며 "납북 피해자의 귀국을 포함해 북한과의 여러 문제를 해결하기 위해 모든 수단을 다할 것"이라고 밝혔습니다.





다만 사키에씨는 "역대 총리들에게 지금까지 여러 번 부탁해왔는데 노력하겠다는 답변만 받고 아무런 행동이 없다"며 NHK에 토로했는데요. 모쪼록 더 시간이 흐르기 전에 이 문제에 진전이 있기를 바랍니다.





전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr

