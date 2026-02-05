SNT다이내믹스·SNT모티브, 전략 기술마케팅 중동 방산시장 공략

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

사우디아라비아 국제방산전시회 WDS 2026 공동참가



방산 기술협력·현지 생산, MRO·IPS 등 핵심 니즈 공략

사우디아라비아의 방산 현지화 정책에 맞춰 SNT그룹이 중동 사업 확장에 속도를 낸다.

SNT그룹의 주력 방위산업 계열사인 SNT다이내믹스와 SNT모티브는 사우디아라비아 군수사업청(GAMI)이 추진 중인 '군사장비 서비스 지출 50% 현지화' 정책에 대응해 중동 지역을 중심으로 한 현지 생산과 정비, 기술협력 사업을 확대할 계획이다.

이를 위해 SNT그룹은 2012년 사우디아라비아 담맘에 설립한 해외법인 'SNT GULF'를 중동과 아프리카 지역 생산·정비를 전담하는 전진기지로 활용한다. 단순 수출을 넘어 유지·보수·정비(MRO)와 종합군수지원(IPS)까지 포함한 기술협력형 사업 구조를 구축한다는 전략이다.

World Defense Show 2026의 SNT부스 조감도.

AD

이런 전략의 하나로 SNT다이내믹스와 SNT모티브는 오는 8일부터 12일까지 사우디아라비아 리야드에서 열리는 국제방산전시회 'World Defense Show 2026(WDS 2026)'에 공동 참가한다.

SNT다이내믹스는 이번 전시회에 K2전차용 국산 파워팩과 다목적전술차량(MPV) 탑재형 120㎜ 박격포체계, 12.7㎜ K6 중기관총을 선보인다.

K2전차용 국산 파워팩은 1700마력급 국산 자동변속기와 1500마력급 국산 엔진이 결합된 전차 핵심 장비다. 세계 최초 전진 6단, 후진 3단 구조의 자동변속기를 적용했다. 튀르키예 알타이 전차에 탑재돼 사막지형 내구도 주행시험을 통과하며 성능을 입증했고 현재 알타이 전차용 변속기 수출이 진행 중이다. 올해부터는 국군 K2전차 4차 양산 물량에도 납품이 시작되며 폴란드를 비롯한 NATO 국가 수출도 추진하고 있다.

SNT다이내믹스 다목적전술차량 탑재형 120mm 박격포체계.

MPV 탑재형 120mm 박격포체계는 기존 박격포를 차륜형 전술차량에 탑재해 기동성을 높인 무기체계로 사막 지형에서도 신속한 전개가 가능하도록 설계됐다.

SNT모티브는 저위험권총과 저위험탄을 비롯해 기관총과 기관단총 등 소구경 화기를 중심으로 전시했다. 저위험권총은 9㎜ 리볼버 방식으로 저위험탄과 보통탄, 공포탄을 모두 사용할 수 있다. 자체 개발한 저위험탄은 플라스틱 탄두를 적용해 보통탄 대비 물리력을 약 10분의 1 수준으로 낮췄다. 해당 장비는 지난해 시험과 검사를 마치고 경찰청과 공급계약을 체결했으며 올해부터 납품이 시작된다.

이와 함께 K4 40㎜ 고속유탄기관총과 성능유지용 특수공구류, STSM21 9㎜ 기관단총, K16D 7.62㎜ 기관총, K13A1 소총 등도 전시한다.





AD

SNT 관계자는 "중동 국가들의 군 현대화 사업이 본격화되면서 방산 현지화 요구가 커지고 있다"며 "제품 수출에 그치지 않고 기술협력과 현지 생산을 결합한 사업 모델로 중동 방산시장을 공략해 나가겠다"고 힘줬다.

SNT모티브 STRV9 저위험권총.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>