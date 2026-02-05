광명시, 기본소득·돌봄 등 정책 심의기구 '기본사회위원회' 출범

공무원·전문가·시민 등 24명으로 구성

기본사회 정책 조례-조직-위원회 체계 완성

경기도 광명시가 기본사회 정책에 드라이브를 걸고 있다.

5일 광명시청에서 개최된 '광명시 기본사회위원회' 출범식에서 박승원 광명시장(앞줄 가운데)이 위원들과 함께 기본사회 정책의 성공적인 추진을 다짐하고 있다. 광명시 제공

AD

광명시는 5일 시청 중회의실에서 '광명시 기본사회위원회' 출범식을 개최했다. 위원회는 기본소득·돌봄·주거·교육·교통·의료 등 시민의 기본적 삶을 보장하는 기본사회 정책을 심의·의결하는 기구이다.

이로써 시는 기본사회 정책 추진을 위한 조례 등 법적 근거는 물론 전담조직 신설, 심의·의결기구의 체제를 갖추게 됐다.

앞서 시는 지난해 10월 전국 지자체로는 처음으로 기본사회 실현을 위한 조례를 제정한 데 이어 전담 조직인 '기본사회팀'을 신설했다.

시장이 위원장을 맡은 위원회는 시민 대표와 분야별 전문가, 관계 공무원 등 총 24명으로 구성됐다. 위원회는 기본사회 정책의 방향 설정부터 주요 과제 논의, 정책 추진 과정 점검까지 종합적으로 다룬다.

위촉된 위원들은 2028년 2월까지 2년간 ▲기본사회 정책의 기본 방향 및 종합계획 수립 ▲기본사회 정책 실행계획 및 정책 간 조정 ▲기본사회 관련 사업의 기획·조사·연구·평가 등의 사항을 심의·의결한다.





AD

박승원 광명시장은 "위원회 출범은 기본사회 정책을 지속가능한 정책 체계로 정착시키는 중요한 전환점이 될 것"이라며 "기본사회 정책이 현장에서 안정적으로 작동해 시민의 삶에 실질적인 변화로 이어질 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>