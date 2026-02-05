광명시, 기본소득·돌봄 등 정책 심의기구 '기본사회위원회' 출범

공무원·전문가·시민 등 24명으로 구성
기본사회 정책 조례-조직-위원회 체계 완성
경기도 광명시가 기본사회 정책에 드라이브를 걸고 있다.
광명시는 5일 시청 중회의실에서 '광명시 기본사회위원회' 출범식을 개최했다. 위원회는 기본소득·돌봄·주거·교육·교통·의료 등 시민의 기본적 삶을 보장하는 기본사회 정책을 심의·의결하는 기구이다.
이로써 시는 기본사회 정책 추진을 위한 조례 등 법적 근거는 물론 전담조직 신설, 심의·의결기구의 체제를 갖추게 됐다.
앞서 시는 지난해 10월 전국 지자체로는 처음으로 기본사회 실현을 위한 조례를 제정한 데 이어 전담 조직인 '기본사회팀'을 신설했다.
시장이 위원장을 맡은 위원회는 시민 대표와 분야별 전문가, 관계 공무원 등 총 24명으로 구성됐다. 위원회는 기본사회 정책의 방향 설정부터 주요 과제 논의, 정책 추진 과정 점검까지 종합적으로 다룬다.
위촉된 위원들은 2028년 2월까지 2년간 ▲기본사회 정책의 기본 방향 및 종합계획 수립 ▲기본사회 정책 실행계획 및 정책 간 조정 ▲기본사회 관련 사업의 기획·조사·연구·평가 등의 사항을 심의·의결한다.
지금 뜨는 뉴스
박승원 광명시장은 "위원회 출범은 기본사회 정책을 지속가능한 정책 체계로 정착시키는 중요한 전환점이 될 것"이라며 "기본사회 정책이 현장에서 안정적으로 작동해 시민의 삶에 실질적인 변화로 이어질 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>