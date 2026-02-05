광명시, '협치형 중간지원조직' 13곳 지정…시민 참여·협치 기반 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시민 공익활동·정책 참여 활성화 연결

경기도 광명시가 시민 및 관내 다양한 기관과의 협치 기반을 강화하고 나섰다.

5일 광명시청에서 개최된 '광명시 시민사회 활성화 및 공익활동 증진위원회'에서 위원들이 '협치형 중간지원조직' 지정 안건을 논의하고 있다. 광명시 제공

광명시는 5일 시청 컨퍼런스룸에서 열린 '광명시 시민사회 활성화 및 공익활동 증진위원회'에서 관내 13개 기관을 '협치형 중간지원조직'으로 지정했다고 밝혔다.

'협치형 중간지원조직'은 시민의 공익활동과 정책 참여를 지원하고, 행정과 시민사회 간 소통과 협력을 연결·조정하는 역할을 수행하는 조직이다. 부서·분야별로 나뉘어 있던 중간지원 기능을 유기적으로 연계하고 기관 간 협력을 기반으로 시민참여의 폭과 깊이를 확대하는 것이 목표다.

지정 기관은 ▲1.5℃ 기후의병 지원센터 ▲사회적경제센터 ▲청년동 ▲제2청년동 청춘곳간 ▲공공급식지원센터 ▲공익활동지원센터 ▲자원봉사센터 ▲마을자치센터 ▲장애인가족지원센터 ▲재개발·재건축전담지원센터 ▲도시재생지원센터 ▲청소년지원센터 꿈드림 ▲환경교육센터 등이다.

시는 이번 지정을 통해 시민 참여를 형식적 절차가 아닌 실행 단계로 끌어올려 제도화했다고 설명했다. 앞서 시는 2024년 11월 '광명시 협치형 중간지원조직 활성화 및 지원에 관한 조례'를 제정했다.

지난해에는 시민의 공익활동과 정책 참여를 실질적으로 뒷받침하기 위한 중간지원조직 지정 기준을 마련했다. 위원회는 ▲사회적 가치 지향 ▲영역 간 협력 ▲시민참여 기반 ▲민주적 운영 등 4개 영역, 10개 세부 기준을 적용해 이번에 13개 기관을 중간지원조직으로 지정했다.

시는 이번 지정 결과를 바탕으로 중간지원조직 간 교류·협력 체계를 구축하고, 공동사업 추진과 역량 강화 지원 등 시민참여 확대를 위한 정책을 단계적으로 추진할 계획이다.





박승원 광명시장은 "각 중간지원조직이 가진 전문성과 경험이 서로 연결될 때 시민의 참여는 더욱 커진다"며 "시민과 행정이 함께 정책을 만들고 실천하는 협치 구조가 광명시 전반에 안정적으로 정착할 수 있도록 지원하겠다"고 했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

