CJ ENM, 지난해 영업이익 27% ↑…"글로벌 IP 파워하우스 도약"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

매출 5조1345억·영업이익 1329억원

올해 티빙·엠넷+ '디지털 시프트' 강화

글로벌 IP 발굴, AI 콘텐츠 제작 고도화

CJ ENM은 지난해 연결 재무제표 기준 매출 5조1345억원, 영업이익 1329억원을 기록했다고 5일 공시했다. 매출은 전년 동기 대비 1.9% 감소했지만, 영업이익은 27.2% 증가했다.

AD

미디어플랫폼 부문 매출은 1조3416억원을 기록하며 흑자 전환했다. '환승연애4', '친애하는 X' 등 오리지널 콘텐츠 흥행과 웨이브와 시너지에 힘입어 지난해 4분기 광고 매출이 전년 동기보다 108.8% 성장했다. 일본 디즈니플러스, 아시아태평양 17개국 HBO 맥스 등 글로벌 지역에 브랜드관 형태로도 진출했다.

영화·드라마 부문은 1조4573억원의 매출을 올렸다. 넷플릭스, 아마존, 워너 브라더스 디스커버리 등 전방위 파트너십을 통한 콘텐츠 유통 확대와 글로벌 스튜디오 '피프스시즌'의 손익 개선이 주효했다고 CJ ENM은 설명했다.

음악 부문은 전년 대비 16.4% 성장한 8176억원의 매출을 거뒀다. 글로버 휴먼 지식재산권(IP)의 음반·콘서트 성과, 컨벤션 라이브 사업 흥행, 엠넷플러스의 가속 성장 등에 힘입었다. 특히 지난해 11월 홍콩에서 개최된 '2025 MAMA 어워즈'는 역대 최대 매출과 이익을 기록했고, 전 세계 250여개 지역에서 서비스 중인 엠넷플러스는 1년 새 월간활성이용자(MAU) 약 470%, 일간활성이용자(DAU) 약 3배 증가했다.

커머스 부문은 연 매출 1조5180억원, 영업이익 958억원으로 전년 대비 각각 4.6%, 15.2% 늘었다. 패션·리빙 등 고관여 프리미엄 상품 큐레이션 확대, 숏폼 콘텐츠·인플루언서 협업 기반의 팬덤 커머스 전략, 빠른 배송 인프라 고도화가 실적 성장을 견인했다는 분석이다.

CJ ENM은 올해 'IP 홀더로 진화', '플랫폼 경쟁력 강화' 중심으로 사업 구조를 재편한다는 계획이다. 우선 콘텐츠 단순 제작을 넘어 IP를 직접 보유하고 확장해 장기 수익화한다. 글로벌 시장을 겨냥한 IP를 개발하고, 미국·일본을 중심으로 로컬 제작 거점을 확대해 수익원을 다각화한다. 또 '디지털 시프트'를 가속해 티빙은 이용자가 매일 접속하는 '데일리 플랫폼'으로 정착하고 글로벌 진출을 확대한다. AI 활용 콘텐츠 생태계를 선도한다는 포부도 밝혔다.

커머스 부문은 고관여 프리미엄 상품 경쟁력 강화를 추진하는 동시에 숏폼·인플루언서 커머스를 확대해 모바일 라이브 커머스(MLC) 플랫폼 성장을 가속화한다. KBO를 비롯한 아티스트·캐릭터·K-콘텐츠 IP를 결합한 브랜드 협업을 통해 차별화된 콘텐츠 커머스 포트폴리오를 구축하고, 유튜브·틱톡·티빙(OTT) 등 영상 중심 외부 채널에서의 콘텐츠 소비 경험을 강화하는 방식이다. 신규 고객 유입과 매출 성장에 기여할 것으로 기대했다.





AD

CJ ENM 관계자는 "지난해가 '글로벌 가속화 원년'이었다면, 올해는 핵심 플랫폼 경쟁력을 집중적으로 키우고 IP 기반의 지속 가능한 수익을 창출하는 'IP 홀더'로 성장할 것"이라며 "급변하는 글로벌 콘텐츠 소비 환경과 미디어 경쟁 심화에 선제적으로 대응하겠다"고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>