"시민이 정원사" 고양국제꽃박람회, '고양시민 가든쇼' 참가자 모집

시민·어린이 정원 20팀 모집

고양국제박람회재단, 20일까지 접수

(재)고양국제박람회재단이 오는 4월 24일 일산호수공원에서 개최되는 2026고양국제꽃박람회의 시민 참여 프로그램 '고양시민 가든쇼'의 참가자를 오는 20일까지 모집한다.

2026고양국제꽃박람회 ‘고양시민 가든쇼’ 참가자 모집. 고양특례시 제공

고양시민 가든쇼는 시민이 정원의 기획부터 조성, 전시까지 전 과정을 경험하는 참여형 프로그램이다.

가든쇼는 생활 속 정원 문화를 확산하는 데 목적을 뒀으며, 정원 조성 경험이 없는 시민도 교육과 실습을 통해 완성도 있는 정원을 만들 수 있도록 기획됐다.

재단은 두 개 분야(시민정원·어린이정원)로 나눠 참가자를 모집한다. 시민정원은 고양시에 거주하는 성인 2~10인으로 구성된 10팀(팀당 4㎡)을 어린이정원은 만 6세 아동을 포함해 구성된 10팀(팀당 3㎡), 총 20팀을 모집한다.

접수 기간은 오는 20일까지로, 전자우편 또는 방문 신청하면 된다. 이후 서류 심사를 거쳐 최종 선정된 팀은 가드닝 교육, 정원 조성비 일부를 지원받는다.

완성된 정원은 꽃박람회 기간 행사장에 전시되며 관람객 투표와 전문가 심사를 통해 10개 우수팀을 선정해 시상할 예정이다.





모집에 관한 세부 내용은 고양국제꽃박람회재단 공식 누리집(gief.or.kr)에서 확인할 수 있다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

