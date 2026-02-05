IBK기업은행, 지난해 순이익 2.7조로 전년比 2.4% ↑…총자산 500조 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

비이자이익 개선…중기대출 14.7조 증가

IBK기업은행은 2025년말 당기순이익이 연결기준 2조7189억원을 기록했다고 5일 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 2.4% 증가한 수준이다.

기업은행 관계자는 "유망 혁신기업에 대한 투자와 환율 안정에 따른 비이자이익 개선으로 안정적인 이익을 시현했다"며 "중소기업대출을 적극 확대하는 가운데서도 조달 비용을 감축해 이자이익을 방어했다"고 설명했다.

중소기업대출 잔액은 전년말 대비 14조7000억원(5.9%) 증가한 261조9000억원으로 집계됐다. 시장점유율 24.4%를 기록하며 은행 기준 총자산 500조원을 돌파했다.

또 고정이하여신비율은 전년말 대비 6bp(1bp=0.01%포인트) 감소한 1.28%, 대손비용률은 전년말 대비 1bp 감소한 0.47%를 각각 기록했다.





기업은행 관계자는 "IBK형생산적금융 30-300 프로젝트를 추진해 첨단·혁신산업, 창업·벤처기업, 지방 소재 중소기업 등 생산적 분야에 대한 자금 지원을 확대할 계획"이라고 밝혔다.





