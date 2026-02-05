양주시, 한국토지주택공사와 택지개발지구 현안 간담회 개최

경기 양주시가 지난 3일 한국토지주택공사(LH) 양주사업본부장과 만나, 양주시 내에서 추진 중인 택지개발지구 관련 주요 현안을 논의하는 간담회를 개최했다.
이번 간담회는 ▲양주신도시(옥정·회천) 택지개발지구 ▲양주 광석 택지개발지구 ▲양주 장흥 공공주택지구 등 한국토지주택공사(LH)가 양주시에서 추진 중인 주요 사업의 원활한 추진과 지역 발전 방안을 모색하기 위해 마련됐다.
강수현 시장은 "양주신도시(옥정·회천) 등 한국토지주택공사(LH)에서 추진 중인 택지개발사업이 계획에 따라 원활하게 추진될 수 있도록 지속적으로 협의해 나가겠다"며 "사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 적극적인 협조를 당부드린다"고 말했다.
한국토지주택공사(LH) 양주사업본부장은 "양주시 내 택지개발사업이 원활하게 추진될 수 있도록 양주시를 비롯한 관계기관과 긴밀히 협의를 이어가도록 하겠다"고 전했다.
양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
