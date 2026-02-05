부산부민병원 석상윤 과장, 퇴행성 척추 변형 수술 예후 인자 규명

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

노인성 후만증 변형 교정술 후 전만각 감소 원인 분석… Neurosurgery 게재

부산부민병원은 석상윤 과장(신경외과·교신저자)이 퇴행성 척추 변형 환자의 수술 예후 인자에 대한 연구 결과를 신경외과 분야 주요 국제 학술지인 Neurosurgery(SCIE)에 발표했다고 5일 전했다.

Neurosurgery는 미국 신경외과학회(Congress of Neurological Surgeons·CNS)의 공식 학술지로, 1977년 창간 이후 전 세계 신경외과 분야를 대표하는 최상위(top-tier) 저널로 평가받고 있다. 5년 임팩트 팩터는 약 4.3에 이른다.

이번 연구는 서울아산병원 황창주 교수와의 공동연구로 진행, 'Fusion Construct Settling Down After Deformity Correction for Degenerative Sagittal Imbalance'를 주제로 퇴행성 시상면 불균형 환자에서 변형 교정술 후 발생하는 유합 구조물 침하 현상을 분석했다. 특히 노인에게 흔히 발생하는 퇴행성 후만증 환자를 대상으로 전·후방 접근법을 이용한 변형 교정술 후 요추부 전만각 감소의 유병률과 원인을 집중적으로 살폈다.

연구 결과, 전·후방 수술 후 흔히 발생하는 요추부 전만각 감소가 기존에 알려진 추체 종판 손상이나 케이지 침하 때문만은 아니라는 점이 확인됐다. 오히려 후주 절골술을 포함한 수술을 시행한 경우 수술 후 약 3개월 이내 전만각 감소가 더 빈번하게 발생하는 경향을 보여, 수술 전 전만각 교정 계획 수립 단계에서 이에 대한 충분한 고려가 필요함을 시사했다.





석상윤 과장은 "최근 척추 변형 분야에서 청소년기 특발성 측만증뿐만 아니라 이른바 '꼬부랑병'으로 불리는 노인성 퇴행성 후만증이 중요한 이슈로 떠오르고 있다"며 "수술 전 예후 인자를 충분히 고려해 계획을 수립한다면 변형 교정술 시술자에게 실질적인 도움이 될 수 있을 것"이라고 말했다. 이어 "척추 변형 환자의 수술 후 예후를 개선할 수 있는 방법을 지속적으로 연구해 나가겠다"고 덧붙였다.

부산부민병원 척추센터 석상윤 과장.

