남양주시, '제15회 어린이 안전대상' 대통령상 시상금 기부

어린이 복지·안전 위한 사업 지정 기부

경기 남양주시는 5일 시장 집무실에서 '제15회 어린이 안전대상' 대통령상 수상으로 받은 시상금 500만원을 관내 아동 복지사업에 활용하기 위해 남양주시복지재단에 지정 기부하는 전달식을 열었다.

남양주시는 5일 시장 집무실에서 '제15회 어린이 안전대상' 대통령상 수상으로 받은 시상금 500만원을 관내 아동 복지사업에 활용하기 위해 남양주시복지재단에 지정 기부하는 전달식을 열고 있다. 남양주시 제공

이번 기부는 어린이 안전사고 예방을 위한 시의 정책과 노력이 대통령상을 통해 대외적으로 인정받은 데 따른 것이다. 시는 수상의 의미를 지역사회와 나누고 아동이 안전하고 건강하게 성장할 수 있는 환경을 조성하고자 기부를 결정했다.

시는 지난해 12월 대통령상과 함께 받은 시상금을 관내 아동을 위한 복지사업에 활용하기로 했다. 기부금은 향후 아동 복지 증진을 위한 사업에 지정 사용될 예정이다.

주광덕 시장은 "어린이 안전대상 대통령상 수상은 어린이 안전을 시정의 최우선 가치로 삼아온 남양주시의 노력이 결실을 맺은 것"이라며 "그 의미를 관내 아동을 위한 복지사업으로 이어가 더욱 뜻깊다"고 말했다.

이어 "앞으로도 아이들이 안전하고 행복하게 성장할 수 있는 환경을 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.





한편, 시는 어린이 안전사고 예방을 위한 제도 개선과 현장 중심의 정책을 꾸준히 추진하고 있으며, 어린이와 가족이 안심하고 생활할 수 있는 안전도시 조성에 힘쓰고 있다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

