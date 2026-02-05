아시아 예술의 미래 엿본다…'ACC NEXT' 신진 작가전

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

5일부터 3월 29일까지, 국립아시아문화전당

한·중·대만 작가 5개 팀·총16점 작품 선보여

영상·설치·사운드 등 동시대 아시아 예술 감각 조망

문화체육관광부 국립아시아문화전당(전당장 김상욱)은 아시아 예술의 미래를 이끌 신진 작가들을 조명하는 전시 'ACC NEXT 아시아 신진 작가전'을 오는 3월 29일까지 복합전시5관에서 개최한다고 5일 밝혔다.

대만 작가 치우 즈 옌의 '만델라 메모리' 스틸컷. 사진 국립아시아문화전당

'ACC NEXT'는 역량 있는 아시아 신진 작가를 발굴해 창·제작 활동을 지원하고, 그 성과를 전시로 선보이는 국립아시아문화전당의 대표적인 신진 작가 지원 프로그램이다. 아시아 동시대 예술의 흐름을 국내외 관람객에게 소개하는 것을 목표로 한다.

이번 전시에는 한국 작가 강수지·이하영, 이주연, 이시마와 중국의 유얀 왕, 대만의 치우 즈 옌 등 국내외 유망 작가 5개 팀(6인)이 참여해 총 16점의 작품을 선보인다. 참여 작가들은 장르와 매체의 경계를 넘나들며, 아시아 시각 문화를 중심으로 실험적 태도와 뚜렷한 작업 비전을 지닌 신진 작가들로 선정됐다.

전시 작품들은 개인의 기억과 사회적 불안, 역사적 사건, 이미지와 기술 환경 등 다양한 주제를 다룬다. 영상, 설치, 사운드, 퍼포먼스 등 다양한 형식을 통해 각자의 삶과 주변에서 출발한 이야기를 풀어내며, 오늘날 아시아 사회가 공통으로 마주한 현실과 고민을 자연스럽게 드러낸다.

전시는 참여 작가들의 문제의식과 표현 방식을 하나의 공간에 함께 배치해, 단일한 이미지로 규정하기 어려운 아시아의 현재를 다층적인 시선으로 조망한다. 관람객은 작품을 따라 이동하며 서로 교차하는 감각과 시선을 경험할 수 있다.

강수지 이하영 작가의 작품 '독버섯'. 사진 국립아시아문화전당.

국립아시아문화전당은 'ACC NEXT'를 단발성 전시에 그치지 않고 아시아 신진 작가들의 창작 활동과 동시대 예술의 흐름을 지속적으로 관찰·기록하는 플랫폼으로 발전시킬 계획이다. 특히 광주·전남 지역을 포함한 국내 신진 작가들이 국제 규모의 전시에 참여할 수 있는 기회를 확대해 지역 문화예술 성장에도 기여할 것으로 기대하고 있다.





김상욱 국립아시아문화전당장은 "'ACC NEXT'는 새로운 세대의 미학적 실천이 앞으로 어떤 궤적을 그려 나갈지 가늠하는 출발점"이라며 "아시아 신진 작가들의 실험과 교류를 통해 아시아 예술의 미래를 함께 상상하는 자리가 되길 바란다"고 말했다.





김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr

