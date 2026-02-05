한국장학재단 AI챗봇 '희망봇'…경쟁력 평가서 최고등급 달성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국장학재단(이사장 배병일)은 재단 챗봇 '희망봇'이 한국능률협회컨설팅(KMAC)에서 실시한 2025년 챗봇 경쟁력 평가에서 최고등급(S)을 달성했다고 5일 밝혔다.

한국능률협회컨설팅(KMAC)은 챗봇에 대한 서비스 품질을 객관적으로 측정하고 표준화된 평가 기준을 제시하기 위한 목적으로 2024년부터 챗봇 경쟁력 평가를 실시하고 있다.

이번 평가는 공공서비스 분야가 신규로 포함됨에 따라, 은행·증권·공공 등 12개 산업군의 64개 기업을 대상으로 진행됐으며, 접근성, 사용성 및 효율성, 문제해결능력 등 7개 차원을 기준으로 챗봇의 경쟁력을 종합적으로 평가해 S등급부터 D등급까지 5개 등급을 부여했다.

한국장학재단은 챗봇 접근성 개선·전사적 챗봇 모니터링 실시 등의 노력을 인정받아 이번 평가에서 7개 차원 전반에 높은 점수를 기록하며 최고등급(S)을 달성했다.

이번 평가 주요 결과로 국내 기업 챗봇 경쟁력은 전년 대비 평균 점수가 1.5점 상승하는 등 전반적으로 개선된 것으로 나타났고, 챗봇이 질문 응대 도구를 넘어 실질적 상담 파트너로 진화했다고 해석됐다.

또한, 고객 인식 조사 결과 고객의 57.8%가 챗봇의 진화가 기업 경쟁력에 중요하게 기여할 것이라 생각했고, 그 이유는 챗봇이 상담사의 업무를 고도화할 수 있다는 점이 큰 비중(25.1%)을 차지했다.





한국장학재단 배병일 이사장은 "한국장학재단의 다양한 사업에 대한 정보를 고객들이 시간에 구애받지 않고 편리하게 상담받을 수 있도록 지속적으로 노력하고 있다"며, "앞으로도 AI 챗봇 고도화 및 콜봇 시스템 도입 등 고객들이 더욱 만족하는 상담서비스를 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.





