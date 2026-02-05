조국혁신당 "민주당 예비후보 등록자 지선 공천 배제"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'국힘제로·부패제로' 원칙 공개

조국혁신당이 더불어민주당을 비롯한 다른 정당 예비후보로 등록한 이력이 있는 자의 공천을 배제하는 등 '6·3 지방선거 12대 부적격 기준'을 공개했다.

김형연 혁신당 공직후보자검증위원장은 5일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "후보자 부적격 기준은 지방선거기획단에서 마련한 초안을 토대로 검증위원회에서 최종 보완·의결하여 마련한 것"이라고 했다.

혁신당은 이번 지방선거 공천에서 '혁신당 DNA'를 강조할 방침이다. 김 위원장은 "이번 지방선거와 국회의원 재보궐선거에 출마하기 위해 타당 소속으로 예비후보 등록했던 사람이 혁신당의 DNA를 갖췄다고 보기 어려울 것이고 혁신당의 공천을 받을 수 없다"고 했다.

이날 혁신당은 내란청산을 위한 '국민의힘 제로' 원칙도 공개했다. 그는 "국민을 상대로 내란을 일으킨 윤석열로부터 공직을 임명받아 재직한 차관급 이상의 공무원, 공공기관의 장·부기관장, 상임감사 등으로 재직한 자는 공천 대상에서 배제하겠다"며 "내란 동조 경력자 또한 공천하지 않겠다. 윤석열에 대한 헌법재판소의 파면 결정이 있었던 2025년 4월 4일 이후에도 '국민의힘'의 당적을 가졌던 자는 공천하지 않겠다"고 했다.

아울러 ▲뇌물·알선수재·정치자금법 위반 등 부패 경력자 ▲병역기피·세금탈루·성범죄·부동산투기 등 사회적 지탄을 받는 중대한 비리가 있다고 인정되는 자 ▲선거일 기준 최근 2년 이내에 2회 이상 탈당한 상습탈당 경력자 등을 공천에서 배제한다고 밝혔다.





김 위원장은 "다가올 지방선거를 위해 '국힘제로·부패제로' 목표 아래 부끄럽지 않은 후보를 선보일 수 있도록 차분하고 단단하게 준비해 나가겠다"고 했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr

