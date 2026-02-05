본문 바로가기
조상호 전 국정기획위원 "진짜 대한민국 수도 만들 것"

충청취재본부 모석봉기자

입력2026.02.05 14:29

발로 뛰는 유능한 시장 필요

"5+1 혁신전략 추진...행정수도특별법 제정 중요"

조상호 전 국정기획위원 "진짜 대한민국 수도 만들 것"
조상호 이재명 정부 국정기획위원(전)이 "세종시는 지속가능한 자족도시로 성장해야 한다"며 "다섯 가지 혁신전략으로 완전히 새로운 세종, 진짜 대한민국 수도를 만들겠다"고 밝혔다.


조 전 위원은 지난 3일 세종시청 2층 브리핑룸에서 기자회견을 열고 6.3 지방선거에 세종시장 출마를 공식 선언했다.


조 전 위원은 민주당 한 길을 걸어왔다. 국회의원 보좌관, 민주당 정무조정실장, 세종시 경제부시장까지 지난 20여년간 현장을 경험하며 민생과 함께 민주당의 가치와 노선을 지켜왔다.


또 민주당 민주연구원 균형발전 담당 부원장으로 대한민국의 새로운 국토전략을 마련해 대선 승리에 기여했다. 이재명 정부 국정기획위원으로 행정수도 완성의 청사진도 그렸다.


현재 국가균형성장특별위원회 부위원장으로 활동하는 등 이재명 정부의 철학과 비전을 당장 실천할 수 있는 정치인이란 평가를 받고 있다.


조 전 위원은 이날 행정수도 완성과 함께 젊은 추진력으로 새로운 세종을 이끌 준비를 마쳤다는 점을 강조하며 이를 위한 실천 과제를 제시했다.


그는 '진짜 경제-진짜 수도' 완성을 위한 다섯 가지 혁신전략을 제시했다.


◆ 민생 혁신으로 '시민청'(市民聽) 설립


조 전 위원은 교통 불편, 상가 공실, 일자리 부족, 주거와 도시공간의 혼란, 재정 압박과 생활 서비스 부족 등 그동안 쌓여왔던 삶의 문제를 시민과 함께 해결하겠다고 밝혔다.


시민 불편 해결이 새로운 세종의 최고 가치라는 점을 강조하며, 이를 위해 시민이 직접 기획하고 운영하는 공론의 장인 '시민청(市民聽)' 설립을 약속했다.


이는 시민의 생각을 정책으로 연결하고, 예산으로 뒷받침하겠다는 점을 강조한 것이다.


◆ 교육 혁신으로 '종합국립대' 설립 또는 유치


세계 모든 수도는 교육과 문화의 중심지라는 점을 강조하면서 세종에도 글로벌 수준의 종합국립대학교를 임기가 끝나기 전까지 설립 또는 유치하겠다고 했다.


'교육이 사람을 키우고, 교육이 산업을 만든다'라는 평소 자신의 교육·정치 철학을 언급하며 교육을 위해 떠나는 도시가 아니라, 교육을 위해 모이는 도시가 돼야 한다는 점을 분명히 했다.


특히 사람을 키우려면 세종으로 보내라는 말을 만들겠다고 역설했다.


조상호 전 국정기획위원 "진짜 대한민국 수도 만들 것"

◆ 공간 혁신으로 '도·농 통합형' 혁신도시 조성


'행복도시(신도시)'만 바라보던 타성에서 벗어나, 행복도시 '안과 밖'의 격차를 끝내겠다고 제안했다.


신도시의 경우 현재 국가(행복청)에서 책임을 맡아 건설하고 있는 점을 언급하며 행복청과 힘을 합쳐 행복도시 '6개 생활권' 기능을 '원안+@'로 추진토록 국토부, 문체부, 교육부, 외교부, 보건복지부 등 관련 중앙부처와 함께 협의하겠다고 말했다.


이와 함께 세종시(정부)는 도·농 통합형 혁신도시 건설에 집중하겠다는 점을 강조했다. 세종시 전체를 보며 더 많은 주택과 일자리, 도로와 철도, 문화·의료·스포츠시설을 마련하겠다고도 했다.


역대 시장들이 외면해 왔던 실행 가능한 진짜 계획을 추진하겠다고 역설하며 국가산단 정상 건설과 북부권 혁신 일자리 마련, 고대·홍대·한국 영상대의 연구 역량 확충을 위해 최선을 다하겠다고 밝혔다.


여기에 조치원의 도시 기능과 문화 기반 확대, 면 지역 로컬푸드 활성화와 공공부지 확보 등 우리 역량을 최대한 발휘할 수 있도록 세심하고 촘촘하게 추진하겠다고 제시했다.


이를 위해 '행특회계'와 LH '개발부담금'을 도시발전계획에 활용하는 방안을 구체적으로 마련하겠다고 약속했다.


◆ 산업 혁신으로 중앙정부와 함께 'AI 선도 도시' 조성·도약


중앙정부와 함께 'AI 선도 도시'로 도약할 것을 약속했다. AI에 기반을 둔 지식서비스산업을 세종의 고유산업으로 성장시키는 한편 디지털 헬스케어, 휴머노이드, 사이버 보안 등 'AI 세종' 플랫폼을 수출산업이자 세종 최초의 글로벌 브랜드로 육성하겠다고 것이다.


동양 최대 박물관·미술관을 갖춘 점도 십분 활용해 문화가 산업이 되는 도시로 성장토록 뒷받침하겠다고 강조했다.


◆ 공공부문 혁신으로 세종시청 등 공공부문 전체 근본 혁신


2012년 출범해 짧은 시간, 외형을 키우는 데 급급해 내실을 놓치고 있다는 점을 언급한 후 관행적으로 행해져 왔던 사업과 예산을 철저히 분석해 불필요한 부분을 과감히 정리하겠다고 말했다.


시민들의 '정책 효능감'을 높일 수 있도록 예산과 인력도 재배치하겠다고 약속했다. 공공부문 성과 기준에 대해 '시민의 삶을 얼마나 개선했는가'라는 형태로 변화를 주겠다는 의지를 반영한 것이다.


끝으로 조 전 위원은 '내 상처를 돌보듯 시민의 삶을 살피라'는 의미의 '시민 여상'(視民如傷)이라는 고사성어를 예로 들며 "정치는 시민의 삶을 멀리서 내려다보는 것이 아니며, 가까이서 삶의 아픔을 함께 보듬는 일"이라며 "험한 세상의 다리가 되어 위대한 세종시민과 함께 세종을 바꾸겠다"고 강조했다.


그러면서 "놀고 일하고 살아가는 모두를 위한 세종을 만들겠다"라면서 "지금은 '세종이 대한민국입니다', 이제는 조상호가 책임지겠다"고 덧붙였다.


한편 조상호 전 위원은 ▲이재명 정부 국정기획위원 ▲세종특별자치시 경제부시장·정무부시장 ▲더불어민주당 이해찬 당 대표실 정무조정실장 ▲더불어민주당 민주연구원 부원장을 역임했다. 현재는 ▲더불어민주당 국가균형성장특별위원회 부위원장 ▲더불어민주당 국가경제자문회의 위원으로 활동하고 있다.




충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

