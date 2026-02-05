최문순 군수, 삿포로·하얼빈 릴레이 방문…겨울축제 '공동 대응' 제안

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

화천산천어축제, 세계적 겨울축제와 '글로벌 동맹' 강화

최문순 화천군수, 삿포로시 초청 현지 눈축제 개막식 참석

세계겨울도시시장회의 회원 인연…지속발전 방안논의

중국 하얼빈시 국제 빙설축제도 방문…화천군과 양해각서 교환

강원도 화천군이 화천산천어축제의 지속발전을 위해 세계적 겨울축제들과 협력을 강화한다.

최문순 화천군수가 지난 4일 일본 삿포로시 초청으로 눈축제 개막식에 참석해 야마모토 가쓰히로 삿포로 시장과 환담하고 있다. 화천군 제공

최문순 화천군수는 지난 4일부터 8일까지 4박5일 일정으로 일본 삿포로시 눈축제, 하얼빈 국제 빙설제를 방문 중이다.

3선의 최군수는 지난 12년간 화천산천어축제를 세계 4대 겨울축제 반열에 올려 놓은 데 이어 미래의 발전 동력까지 확보하기 위해 이번 출장길에 올랐다.

최문순 화천군수를 포함한 화천군 대표단은 지난 4일, 세계적 겨울축제 중 하나로 꼽히는 삿포로 눈축제 개막식에 참석했다.

이번 방문은 세계겨울도시시장회의 회장인 야마모토 가쓰히로 삿포로 시장이 세계겨울도시시장회의 부회장인 최문순 군수를 공식 초청함에 따라 이뤄졌다.

최문순 군수는 눈축제 개막식 참석에 이어 삿포로 시청으로 이동해 야마모토 가쓰히로 시장과 환담하며 겨울축제의 지속발전 가능성에 대해 진지한 고민과 의견을 나눴다.

이 자리에서 최문순 화천군수는 "삿포로 눈축제에서 영감을 얻어 화천산천어축제에서도 거대한 눈 조각 작품을 선보이고 있는데, 관광객들의 반응이 매우 뜨겁다"고 말했다.

이어 "기후 온난화와 새로운 라이프 스타일로 인해 세계 각국의 겨울축제 문화도 많은 변화를 겪게 될 것"이라며 "지금부터라도 화천군과 삿포로시가 겨울축제 교류를 확대해 공동 대응할 필요가 있다"고 강조했다.

야마모토 가쓰히로 시장은 "수많은 일본 언론을 통해 익히 들어 화천산천어축제가 얼마나 거대하고 짜임새 있는 축제인지 잘 알고 있다"며 각별한 관심을 보였다.

또 "화천군과 삿포로시가 겨울문화의 보존과 발전을 위해 함께 할 수 있는 일이 많을 것"이라며 최 군수의 제안에 화답했다.

최문순 화천군수는 오는 6일 일본을 출국해 중국 하얼빈시 국제 빙설축제장으로 향한다.





하얼빈 현지에서는 오는 7일 화천군과 하얼빈 빙설문화발전 유한공사 간의 양해각서 협약식이 진행된다.





화천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

