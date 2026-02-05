성주군, 월남 참전 용사들의 단결과 협력

보훈문화 확산



대한민국 월남참전자회 성주군지회(지회장 김은식)는 5일 성주군 보훈회관에서 회원 및 내빈 등 50여명이 참석한 가운데 2026년도 정기총회를 개최했다.

이번 정기총회에는 보훈 문화 확산에 기여한 회원에게 표창장을 수여하고, 운영위원 4명에게 임명장을 전달하는 시간을 가졌다. 이어서 2025년도 주요 활동 추진 결과 보고와 결산 승인, 그리고 2026년도 사업계획 및 예산안 심의 순으로 진행됐다.

대한민국 월남참전자회 성주군지회 김은식 지회장이 인사말을 하고있다./김이환 기자

김은식 지회장은" 회원들의 권익 신장을 위해 힘써주시는 모든 분께 감사드린다."며 "앞으로도 끈끈한 단결을 바탕으로 지역발전과 안보 의식을 높이는 데 앞장서 달라"고 당부했다.





한편 성주군은 참전유공자들의 명예 선양과 자부심 고취를 위해 다양한 보훈 행사를 추진하고 있으며, 앞으로도 참전 영웅이 존경받는 사회 분위기를 만들기 위해 월남참전자회의 활동을 아낌없이 지원할 예정이다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

