본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

10대 여성 붙잡고 '지하철 투신'…독일 '난민 범죄' 공포 재확산

방제일기자

입력2026.02.05 14:20

시계아이콘01분 48초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

유엔 인도적 수용 프로그램 입국 남성 범행
독일 내 난민 범죄 두고 정치권 공방 확산
유사 강력 사건 잇따르며 사회 불안 고조

독일에서 20대 남성이 10대 여성을 붙잡고 달려오는 지하철 선로로 뛰어들어 함께 숨지는 충격적인 사건이 발생했다. 최근 잇따르는 이민자 관련 강력 범죄와 맞물리면서 독일의 난민 정책과 치안 관리 체계를 둘러싼 논쟁도 다시 불붙고 있다.


영국 더선 등 외신에 따르면 사건은 지난달 29일 오후 10시께 독일 함부르크 북동부의 한 지하철역에서 발생했다.

10대 여성 붙잡고 '지하철 투신'…독일 '난민 범죄' 공포 재확산 독일에서 20대 남성이 10대 여성을 붙잡고 달려오는 지하철 선로로 뛰어들어 함께 숨지는 충격적인 사건이 발생했다. 사진은 기사의 특정 내용과 관련 없음. 픽사베이
AD

당시 승강장에 있던 한 남성은 주변을 서성이던 10대 여성에게 접근했다. 이후 열차가 승강장으로 진입하는 순간 여성의 몸을 두 팔로 붙잡은 채 선로 위로 뛰어들었다. 두 사람은 열차에 치여 현장에서 숨진 것으로 확인됐다. 목격자들은 남성이 범행 직전 이상 행동을 보였다고 진술했다. 그는 비틀거리며 피해 여성에게 다가가 "너를 데려가겠다"고 말한 것으로 전해졌다.


경찰 조사 결과 가해자는 남수단 출신 25세 남성으로 확인됐다. 그는 과거 폭력 전과가 있었으며 독일 당국의 감시 대상에 올라 있었던 것으로 드러났다. 특히 사건 며칠 전 해당 남성은 매춘업소에서 경찰과 시비를 벌이다 체포됐으나 조사를 받은 뒤 석방된 사실이 알려지면서 논란이 커지고 있다.


이 남성은 2024년 6월 유엔난민기구(UNHCR)의 인도적 수용 프로그램을 통해 독일에 입국한 것으로 파악됐다. 피해 여성은 18세로, 가정 폭력을 피해 노르데르슈테트 지역 여성 보호시설에서 생활하던 이란 출신 이민자인 것으로 확인돼 안타까움을 더하고 있다. 경찰은 현재까지 두 사람이 서로 알고 지냈다는 증거는 발견되지 않았다고 밝혔다. 경찰은 정확한 범행 동기와 사건 경위를 조사하고 있다.

독일서 잇따른 유사 강력 사건

이번 사건은 최근 독일에서 발생한 유사 강력 범죄들과 맞물리며 사회적 충격을 키우고 있다. 지난 2021년에는 프랑크푸르트 중앙역에서 한 남성이 어린이를 선로로 밀어 사망에 이르게 한 사건이 발생해 전국적인 충격을 줬다. 2023년에는 함부르크 지역에서 무차별 흉기 공격 사건이 발생해 다수의 부상자가 발생하기도 했다.

10대 여성 붙잡고 '지하철 투신'…독일 '난민 범죄' 공포 재확산 피해 여성 추모 사진. SNS 갈무리

또 지난해에는 베를린 지하철에서 정신질환 병력이 있는 남성이 시민을 선로로 밀려고 시도하다 체포되는 사건도 보고됐다. 독일 경찰 통계에 따르면 최근 몇 년간 정신질환과 사회적 고립 문제가 결합한 강력 사건이 증가하는 경향을 보이는 것으로 나타났다.

난민 정책 둘러싼 정치권 공방 확산

이번 사건은 독일의 난민 수용 정책에 대한 정치적 논쟁도 다시 촉발하고 있다. 독일은 2015년 시리아 난민 사태 당시 대규모 난민을 수용하며 인도주의 정책을 강화했다. 이후에도 유엔 및 유럽연합(EU) 협력 프로그램을 통해 전쟁·분쟁 지역 난민을 받아들이고 있다. 독일 내무부 발표를 보면, 현재 독일에는 약 수백만 명 규모의 난민과 보호 신청자가 체류 중이다.

10대 여성 붙잡고 '지하철 투신'…독일 '난민 범죄' 공포 재확산 이번 사건은 독일의 난민 수용 정책에 대한 정치적 논쟁도 다시 촉발하고 있다. 독일은 2015년 시리아 난민 사태 당시 대규모 난민을 수용하며 인도주의 정책을 강화했다. 사진은 기사의 특정 내용과 관련 없음. 픽사베이

정부는 인도주의적 책임을 강조하며 난민 수용을 지속하고 있다. 하지만 일부 정치권과 시민단체에서는 범죄 예방과 정신건강 관리 체계가 충분하지 않다는 비판도 제기하고 있다. 특히 범죄 전력이 있거나 위험성이 평가된 인물에 대한 사후 관리 시스템이 미흡하다는 지적이 나오고 있다. 반면 난민 지원 단체들은 특정 사건을 근거로 전체 난민 집단을 범죄와 연결하는 것은 위험하다고 주장한다. 이들은 난민 범죄율이 전체 인구 대비 특별히 높다는 과학적 근거는 제한적이라며, 오히려 사회 통합과 복지 지원 강화가 필요하다고 강조하고 있다.


지금 뜨는 뉴스

AD

독일 경찰은 현재 가해 남성의 정신 건강 상태와 범행 동기를 중심으로 수사를 진행하고 있다. 수사 당국은 "현재까지 두 사람 사이 개인적 관계는 확인되지 않았다"며 "사건의 정확한 배경을 규명하기 위해 목격자 진술과 주변 자료를 분석 중"이라고 밝혔다. 이번 사건은 독일 사회에 또 한 번 충격을 안기며 난민 정책과 사회 안전망 강화 필요성에 대한 논의를 다시 불러일으키고 있다.




방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
비대면진료의 미래
  • 26.02.0307:05
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:04
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:03
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:02
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:01
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

기획
K웨이브3.0
  • 26.01.2306:55
    "한류 지금 르네상스…각국 인허가 뒷받침 필요"⑫
    "한류 지금 르네상스…각국 인허가 뒷받침 필요"⑫

    지난해 11월 말 주베트남한국문화원 주최로 베트남 하노이 OEG 스타디움에서 열린 '2025 한국게임주간'. 우리나라와 베트남의 게임산업과 문화를 교류하기 위해 3년째 진행하는 이 행사에는 5000여명이 몰려 성황을 이뤘다. 사흘간 열린 행사 중에는 양국에서 높은 인기를 얻고 있는 리그 오브 레전드(LoL), 배틀그라운드 모바일, 크로스파이어 등 e스포츠 대회 세 종목의 예선과 결선도 있었다. 이 자리에 한국 e스포츠팀 DRX 소

  • 26.01.2214:58
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네

    ⑩ #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와

  • 26.01.2209:09
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩

    #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와 중식당 '연경',

  • 26.01.2207:11
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨

    베트남 하노이에서 가장 큰 호수인 서호(West Lake)를 바라볼 수 있는 롯데리아 락롱콴점. 4만6000동(약 2500원)짜리 치킨볼 라이스를 주문하자 10조각 남짓한 팝콘 치킨에 안남미로 지은 밥 한덩이와 달걀 프라이, 토마토와 양배추샐러드 등이 한 접시에 담겨 나왔다. 겉면에 윤이 나는 소스를 바른 팝콘 치킨을 한 입 베어 물자 강렬한 단맛이 입안에 퍼졌다. 이우주 베트남 롯데리아 운영팀장은 "퀵서비스 레스토랑(QSR)에서 버

  • 26.01.2115:53
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려

    지난달 일본 최대 뷰티 편집숍 '앳코스메 도쿄(@come TOKYO)'는 일본 뷰티 브랜드 '윤스(Yunth)' 팝업스토어 입장을 기다리는 대기줄로 북적였다. 일본 MZ세대(밀레니얼+Z세대)와 관광객이 자주 찾는 쇼핑의 거리 '하라주쿠'에 위치한 매장은 K팝 아이돌인 방탄소년단(BTS) 뷔의 대형 사진이 방문객들의 눈길을 사로잡았다. 윤스는 지난해 10월29일 뷔를 앰버서더로 발탁했다. 이 때문에 일부 방문객들은 윤스를 K뷰티 브랜드로 오

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.0511:23
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 박원석 전 국회의원(2월4일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 박원석 전 의원과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 박원석 : 네, 안녕하십니까. 소종섭 : 오늘 장

  • 26.02.0314:25
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(2월 2일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 장성철 공론센터 소장과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 이재명 대통령 SNS 정치, 지난주 토요일부터 오늘 오전까지 9개를 올렸습니다.

  • 26.01.2907:47
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'

    김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표가 '장군멍군'을 하고 있다. 보이지 않는 힘겨루기가 한창이다. 올 8월 전당대회를 향한 움직임이다. '8월 전대'는 누가 당 대표가 되느냐를 넘어 여권의 권력 지형을 가르는 의미가 있다. 정 대표가 연임에 성공한다면 그의 정치적 힘은 지금보다 더 커진다. 여권 내 위상이 올라가는 것도 당연하다. 2028년 국회의원 선거의 공천권을 쥐기 때문이다. 김민석 국무총리가 대표가 된다면

  • 26.01.2811:24
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"

    여당인 더불어민주당 내 긴장감이 높아가는 흐름이다. '명청대전'이라는 말이 나오더니 최근에는 최고위원회에서 직접 언쟁을 주고받았다. 일부 최고위원들이 회의에 불참하는 일도 벌어졌다. 8월 전당대회를 앞둔 세력 격돌이 서서히 본격화하는 모양새다. 이언주 더불어민주당 수석최고위원은 그 한가운데 있다. 최근 이 수석최고위원과 두 차례 인터뷰했다. 지난 21일 '소종섭의 시사쇼'에 출연해 1시간 인터뷰했고, 27일엔 전화

  • 26.01.2611:31
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 서용주 맥정치사회연구소장, 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 22일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 서용주 맥 정치사회연구소장님과 윤희석 전 국민의힘 대변인, 두 분 모시고 최근 여

이시각 랭킹 뉴스

15:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기