본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

신한금융 작년 순이익 4조9716억 '역대 최대'…'주주환원율 50%' 시대 열어

이선애기자

입력2026.02.05 14:01

시계아이콘01분 51초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

전년 대비 순이익 11.7%↑…비이자이익·글로벌 부문 괄목 성장
사상 첫 주주환원율 50.2% 달성, 5000억 규모 자사주 추가 소각 결의
국내 금융사 최초 글로벌 세전이익 1조원 돌파 '독보적 행보'

신한금융 작년 순이익 4조9716억 '역대 최대'…'주주환원율 50%' 시대 열어
AD


신한금융그룹이 2025년 연간 당기순이익 4조9716억원을 기록하며 자기자본이익률(ROE) 중심의 질적 성장을 입증했다. 이는 전년 대비 11.7% 증가한 수치로, 비이자이익의 견조한 흐름과 효율적인 비용 관리, 글로벌 부문의 선전이 실적 개선을 이끌었다.


'밸류업' 약속 지켰다… 주주환원율 50.2% 조기 달성

신한금융은 5일 경영실적 발표를 통해 2025년 총주주환원율 50.2%를 기록했다고 밝혔다. 이로써 그룹이 밸류업 3대 목표로 제시했던 '주주환원율 50%'를 조기에 달성하며 국내 금융지주 최초의 기록을 세웠다. 자사주 매입·소각 1조2500억원과 현금배당 1조2500억원을 합쳐 총 2조5000억원 규모를 주주에게 환원한다.


특히 이번 결산 배당은 개인투자자의 세제 혜택을 고려한 '감액배당' 정책을 병행한다. 감액배당은 배당소득세가 부과되지 않아 투자자의 실질 수익률 제고 효과가 크다. 이사회는 기존 분기 배당금 570원에 추가 310원을 더한 주당 880원의 결산 현금배당을 결의했다. 이와 함께 5000억원 규모의 자사주 추가 취득 및 소각을 결의했으며, 해당 물량은 오는 7월까지 취득을 완료해 주당 가치 제고를 지속할 계획이다. 현재 신한금융의 보통주자본(CET1)비율은 13.33%, BIS 자기자본비율은 15.92%로 효율적인 자본 관리 능력을 보여주고 있다.


신한금융 작년 순이익 4조9716억 '역대 최대'…'주주환원율 50%' 시대 열어
비이자이익 14.4%↑·글로벌 세전이익 1조 돌파

실적의 질적 개선도 뚜렷하다. 연간 이자이익은 금리 인하 영향으로 그룹 누적 순이자마진(NIM)이 전년(1.93%) 대비 3bp(1bp=0.01%포인트) 하락한 1.90%를 기록했음에도, 누적된 자산 성장(총여신 4.1% 성장) 영향으로 전년 대비 2.6% 증가한 11조6945억원을 달성했다.


더욱 돋보인 것은 비이자이익이다. 수수료 이익(+7.6%)과 유가증권 관련 이익(+13.5%), 보험이익 등 전 부문이 고르게 성장하며 전년 대비 14.4% 증가한 3조7442억원을 기록했다. 특히 글로벌 부문은 국내 금융사 최초로 세전이익 1조원(1조890억원)을 돌파하며 독보적인 해외 경쟁력을 증명했다. 국가별로는 베트남(2720억원)과 일본(1792억원), 카자흐스탄(637억원) 등 핵심 거점에서 최대 실적을 경신하며 그룹 손익 기여도를 16.6%까지 끌어올렸다.


일회성 비용에 '5조 클럽' 입성 미뤄졌지만 경상 이익은 견고

역대 최대 실적에도 불구하고 시장 예상치였던 순이익 5조원 달성에는 미치지 못했다. 이는 4분기에 집중된 대규모 일회성 비용 영향이 컸다. 신한은행의 홍콩H지수 주가연계증권(ELS) 관련 과징금(약 1846억원)과 개인정보보호위원회의 주택담보인정비율(LTV) 과징금(638억원) 등이 반영됐다. 또한 669명 규모의 대규모 희망퇴직 비용(2361억원)과 정부의 부실 채권 정리 지원을 위한 배드뱅크 출연금(625억원)도 이익 규모를 줄이는 요인이 됐다.


리스크 관리 차원의 선제적 비용 반영도 병행됐다. 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF) 사업성 재평가에 따라 379억원을 추가 적립하고, 위험요소(RC)값 변경에 따른 대손비용 958억원을 선제적으로 인식해 미래 불확실성을 차단했다. 아울러 2026년 세제 개편에 따른 법인세 및 교육세 인상분 458억원도 반영됐다.


비은행 계열사 약진… 증권 113% 급증·신한자산신탁 흑자전환

주요 계열사별로는 신한은행이 전년 대비 2.1% 증가한 3조7748억원의 순이익을 내며 그룹의 버팀목 역할을 했다. 기업대출이 대기업(+6.4%)과 중소기업(+3.2%)을 중심으로 견조하게 성장한 결과다. 은행의 연체율과 고정이하여신 비율은 각각 0.28%로 전 분기 대비 하락하며 안정적인 건전성을 유지했다.


비은행 계열사의 회복세도 가팔랐다. 신한투자증권은 증시 호조에 따른 위탁수수료 증가와 기업금융(IB) 부문 개선에 힘입어 전년(1792억원) 대비 113.0% 급증한 3816억원의 수익을 거뒀다. 전년도 부동산 PF 여파로 3206억원의 손실을 냈던 신한자산신탁은 196억원의 순이익을 기록하며 흑자 전환에 성공했다.


2026년 '20조원' 규모 실물경제 지원… 포용 금융 확대

신한금융은 안정적인 실적을 바탕으로 상생 금융에도 박차를 가한다. 2026년 한 해 동안 모험자본 투자 2조원, 기업대출 13조원 등 총 20조원 규모의 자금을 생산적 분야에 공급할 계획이다. 또한 '밸류업 3종' 포용 금융 시리즈를 통해 소상공인 및 취약계층에 3조원을 지원하며 실물경제 활성화에 앞장선다.


지금 뜨는 뉴스

AD

장정훈 신한금융그룹 재무부문 부사장은 "불확실한 환경 속에서도 ROE 중심의 밸류업 전략을 일관되게 추진한 결과 의미 있는 성과를 거뒀다"며 "앞으로도 견조한 펀더멘털을 기반으로 예측 가능한 주주환원 정책을 이어가는 동시에 실물경제와 함께 성장하는 금융그룹이 되겠다"고 밝혔다.




이선애 기자 lsa@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
비대면진료의 미래
  • 26.02.0307:05
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:04
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:03
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:02
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:01
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

기획
K웨이브3.0
  • 26.01.2306:55
    "한류 지금 르네상스…각국 인허가 뒷받침 필요"⑫
    "한류 지금 르네상스…각국 인허가 뒷받침 필요"⑫

    지난해 11월 말 주베트남한국문화원 주최로 베트남 하노이 OEG 스타디움에서 열린 '2025 한국게임주간'. 우리나라와 베트남의 게임산업과 문화를 교류하기 위해 3년째 진행하는 이 행사에는 5000여명이 몰려 성황을 이뤘다. 사흘간 열린 행사 중에는 양국에서 높은 인기를 얻고 있는 리그 오브 레전드(LoL), 배틀그라운드 모바일, 크로스파이어 등 e스포츠 대회 세 종목의 예선과 결선도 있었다. 이 자리에 한국 e스포츠팀 DRX 소

  • 26.01.2214:58
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네

    ⑩ #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와

  • 26.01.2209:09
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩

    #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와 중식당 '연경',

  • 26.01.2207:11
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨

    베트남 하노이에서 가장 큰 호수인 서호(West Lake)를 바라볼 수 있는 롯데리아 락롱콴점. 4만6000동(약 2500원)짜리 치킨볼 라이스를 주문하자 10조각 남짓한 팝콘 치킨에 안남미로 지은 밥 한덩이와 달걀 프라이, 토마토와 양배추샐러드 등이 한 접시에 담겨 나왔다. 겉면에 윤이 나는 소스를 바른 팝콘 치킨을 한 입 베어 물자 강렬한 단맛이 입안에 퍼졌다. 이우주 베트남 롯데리아 운영팀장은 "퀵서비스 레스토랑(QSR)에서 버

  • 26.01.2115:53
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려

    지난달 일본 최대 뷰티 편집숍 '앳코스메 도쿄(@come TOKYO)'는 일본 뷰티 브랜드 '윤스(Yunth)' 팝업스토어 입장을 기다리는 대기줄로 북적였다. 일본 MZ세대(밀레니얼+Z세대)와 관광객이 자주 찾는 쇼핑의 거리 '하라주쿠'에 위치한 매장은 K팝 아이돌인 방탄소년단(BTS) 뷔의 대형 사진이 방문객들의 눈길을 사로잡았다. 윤스는 지난해 10월29일 뷔를 앰버서더로 발탁했다. 이 때문에 일부 방문객들은 윤스를 K뷰티 브랜드로 오

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.0511:23
    박원석 "전한길, 이석기 보다 훨씬 더 위험"
    박원석 "전한길, 이석기 보다 훨씬 더 위험"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 박원석 전 국회의원(2월 4일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 박원석 전 의원과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 박원석 : 네, 안녕하십니까? 소종섭 : 오늘 장

  • 26.02.0314:25
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(2월 2일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 장성철 공론센터 소장과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 이재명 대통령 SNS 정치, 지난주 토요일부터 오늘 오전까지 9개를 올렸습니다.

  • 26.01.2907:47
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'

    김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표가 '장군멍군'을 하고 있다. 보이지 않는 힘겨루기가 한창이다. 올 8월 전당대회를 향한 움직임이다. '8월 전대'는 누가 당 대표가 되느냐를 넘어 여권의 권력 지형을 가르는 의미가 있다. 정 대표가 연임에 성공한다면 그의 정치적 힘은 지금보다 더 커진다. 여권 내 위상이 올라가는 것도 당연하다. 2028년 국회의원 선거의 공천권을 쥐기 때문이다. 김민석 국무총리가 대표가 된다면

  • 26.01.2811:24
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"

    여당인 더불어민주당 내 긴장감이 높아가는 흐름이다. '명청대전'이라는 말이 나오더니 최근에는 최고위원회에서 직접 언쟁을 주고받았다. 일부 최고위원들이 회의에 불참하는 일도 벌어졌다. 8월 전당대회를 앞둔 세력 격돌이 서서히 본격화하는 모양새다. 이언주 더불어민주당 수석최고위원은 그 한가운데 있다. 최근 이 수석최고위원과 두 차례 인터뷰했다. 지난 21일 '소종섭의 시사쇼'에 출연해 1시간 인터뷰했고, 27일엔 전화

  • 26.01.2611:31
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 서용주 맥정치사회연구소장, 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 22일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 서용주 맥 정치사회연구소장님과 윤희석 전 국민의힘 대변인, 두 분 모시고 최근 여

이시각 랭킹 뉴스

14:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기