물가 급등에 등장한 '현대판 로빈후드'…마트 털어 '공동 냉장고' 기부

깃털 모자 쓴 활동가 60명 식료품점 집단절도

'현대판 로빈후드' SNS에 범행영상까지 공개

캐나다 몬트리올에서 로빈후드 복장을 한 활동가들이 유기농 식료품 매장에서 집단으로 물건을 훔쳐 지역의 '공동 냉장고'에 기부하는 사건이 발생했다. 이들은 급등한 식품 물가에 항의하는 차원이라고 주장했으며 경찰은 절도와 재물손괴 혐의로 수사에 나섰다.

마트에서 식료품을 훔치는 '골목의 로빈들' 활동가들의 모습. 인스타그램

4일(현지시간) CNN에 따르면 '골목의 로빈들'이라는 이름의 단체 활동가 약 60명은 전날 밤 몬트리올의 한 유기농·건강식품 매장에 들어가 계산하지 않은 식료품을 들고나왔다.

영국 전설 속 의적인 로빈후드를 연상시키는 깃털 모자를 쓴 이들은 훔친 식료품을 도시 곳곳에 설치된 '공동 냉장고'에 기부했다. 공동 냉장고는 누구나 음식을 넣을 수 있고 필요한 사람은 자유롭게 가져갈 수 있도록 운영되는 공유 공간이다.

식품 물가 항의하며 '로빈후드식' 행동

이 단체는 이번 행동이 식품 인플레이션에 항의하기 위한 것이라고 주장했다. 단체 관계자는 성명을 통해 "우리는 이윤만을 좇는 슈퍼마켓에서 음식을 사기 위해 매일 쉬지 않고 일하고 있다"며 "두 가지 일을 해도 생계를 유지하기 어렵고 가족을 돌보기 충분하지 않은 상황에서는 모든 수단이 정당화된다"고 밝혔다.

범행 장면은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 공개됐다. 공개된 영상에는 매장을 습격하는 장면과 1938년 '로빈 후드의 모험'의 오프닝 크레딧이 교차 편집돼 있으며 마스크를 쓴 활동가들이 수사망을 피하기 위해 매장 보안 카메라에 스프레이를 뿌리고 물건을 챙기는 모습이 담겼다. 매장 외벽에는 '이윤은 꺼져라(F**k Les Profits)'라는 문구도 남겨졌다.

보도에 따르면 최근 1년간 캐나다의 식품 물가 상승률은 4.7%로 전체 소비자물가 상승률의 두 배가 넘는 수준이다.

경찰 수사 착수…피해액 수천달러 추정

'골목의 로빈들'은 앞서 지난해 12월에도 산타클로스 복장을 하고 몬트리올의 또 다른 식료품점을 찾아 음식을 훔친 뒤 일부를 포장해 인근 크리스마스트리 아래에 두고 간 바 있다.

몬트리올 경찰은 "절도와 낙서 행위에 대해 수사에 착수했다"며 "사건으로 다친 사람은 없고 현재까지 체포된 사람도 없다"고 밝혔다. 경찰은 피해 규모에 대해 "정확한 금액은 확인되지 않았지만 수천 달러 상당으로 추정되며 도난 물품은 아직 회수되지 않았다"고 덧붙였다.





경찰은 지난해 12월 산타클로스 복장 사건 역시 함께 수사 중이지만 아직 체포된 사람은 없다고 밝혔다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

