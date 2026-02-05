HD현대, 5800억원 규모 협력사 자재대금 조기 지급

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

설 명절 앞두고 3주 앞당겨

HD현대가 5일 설 명절을 앞두고 협력사에 5800억원 규모의 자재대금을 조기 지급할 예정이라고 밝혔다.

AD

회사별로 보면 조선 부문(HD현대중공업, 현대삼호)에서 약 3440억원을, 건설기계 부문(HD현대사이트솔루션, HD건설기계)에서 약 1080억원을 지급할 계획이다.

이와 함께 HD현대일렉트릭에서 약 830억 원, HD현대마린솔루션에서 약 200억 원을 지급하며, HD현대마린엔진에서 약 190억원, HD현대로보틱스 약 50억원을 지급할 예정이다.

HD현대는 명절 이후 지급되던 자재대금을 최대 3주 가까이 당겨 지급한다는 방침이다. 설을 앞두고 명절 귀향비와 상여금 지급 등으로 자금 수요가 증가하는 협력회사들의 유동성 확보를 도울 예정이다.





AD

HD현대 관계자는 "협력사와의 동반성장을 위해 다양한 지원 정책을 시행하고 있다"며 "이번 조기 지급이 안정적인 경영 환경 조성과 유동성 확보에 도움이 되길 바란다"고 말했다.





이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>