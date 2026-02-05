한신공영, 6039억 규모 회원 2구역 재개발 정비사업 수주

6039억원 규모 계약 체결

창원 대표 랜드마크 단지 조성

한신공영이 경상남도 창원시 마산 회원구에 위치하고 있는 회원2구역 재개발 정비사업을 수주했다고 5일 밝혔다.

창원 회원2구역 재개발 수주 투시도. 한신공영 제공.

AD

이번에 수주한 회원2구역은 경상남도 창원시 마산회원구 회원2동 480-31번지 일원에 지하 3층 ~ 지상 27층, 총 21개 동, 아파트 2016가구가 부대복리시설을 신축하는 대규모 프로젝트다. 해당 사업지는 교통·편의·교육시설 등 생활 인프라가 우수하고, 자족형 복합행정타운 조성, 마산역 미래형 환승센터, 창원 도시철도사업 추진 등 굵직한 개발 호재가 예정돼 있어 높은 미래 가치를 갖춘 지역으로 평가받고 있다.

특히 회원2구역은 2000여 세대에 달하는 매머드급 단지로 단지 내 스카이라운지와 수영장 등 차별화된 커뮤니티 시설이 계획돼 있다. 올해 4월 착공과 6월 분양을 목표로 추진되고 있다. 준공시 창원을 대표하는 랜드마크 단지로 자리매김할 것으로 기대된다.

사업지 인근에는 주변 회원1구역(창원롯데캐슬프리미어, 999세대), 회원 3구역(E편한세상창원파크센트럴, 1253세대), 교방1구역(창원푸르지오더플래티넘, 1538세대) 등이 이미 입주를 마쳤다.영덕 2구역 (창원롯데캐슬센텀골드, 956세대), 양덕 4구역 (창원롯데캐슬하버팰리스, 981세대)은 평균 청약률이 각각 62대 1, 21대 1을 기록하며, 높은 청약경쟁률을 보인 바 있다.

창원 지역은 2026년 이후 연평균 입주 물량이 기존 대비 30% 수준으로 급감할 것으로 전망된다. 이 때문에 신규 분양 아파트에 대한 관심이 더욱 높아질 것으로 예상된다. 실제로 2021년 약 8000세대, 2022년 약 6000세대가 분양됐으나, 2023년에는 400여 세대, 2024년에는 600여 세대에 그치며 공급이 급감했다. 특히 회원구는 2022년 이후 신규 분양이 전무하다.

한신공영은 최근 침체된 분양시장과 건설경기 속에서도 도시정비사업과 관급공사를 핵심 수주 전략으로 삼아 안정적인 수주 포트폴리오를 구축해 왔다. 서울·수도권의 우량 사업지와 지방 대도시권 내 입지가 우수한 대규모 정비사업을 선별적으로 수주하며 수익성과 사업 안정성을 동시에 확보하는 전략을 지속하고 있다. 이번 회원2구역 수주는 이러한 전략이 실질적인 성과로 이어졌음을 보여주는 사례로 평가된다.

한신공영 관계자는 "올해도 수익성이 높고 사업 안정성이 우수한 도시정비사업에 집중하며 수주 포트폴리오를 집중하고 있다"며 "앞으로도 이러한 수주전략에 맞춰 정비사업 수주 성과를 이어 가겠다"고 밝혔다.





AD

한편 한신공영은 2023년 도시정비사업 수주 '1조 클럽'에 이름을 올린 데 이어, 2024년에도 서울·수도권 중심의 정비사업에서 1조원에 육박하는 실적을 기록했다. 올해 하반기에도 수도권과 입지가 우수한 지방 대도시권 대규모 정비사업을 중심으로 정비사업 수주 확대에 주력할 방침이다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>