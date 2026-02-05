푸조, '올 뉴 5008 하이브리드' 출시…특별 연장 보증

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

7인승 패밀리 SUV

푸조는 프랜치 프리미엄 7인승 패밀리 스포츠유틸리티차(SUV) '올 뉴 5008 스마트 하이브리드'를 공식 출시하고 판매를 시작한다고 5일 밝혔다.

가족을 위한 공간과 실용성에 푸조 특유의 감각적인 디자인과 경쾌한 주행 성능을 동시에 갖춘 것이 특징이다. 2900mm의 휠베이스에 7인승 공간과 스마트 하이브리드 시스템을 결합, 일상과 여행 모두에 적합한 프렌치 패밀리 SUV의 새로운 기준을 제시한다.

알뤼르와 GT 두 가지 트림으로 판매되며, 알뤼르 4890만원, GT는 출시 기념 300대 한정으로 5590만원이다. 개별소비세 인하 혜택 적용시 알뤼르 4814만원, GT는 5499만 9천원에 구입할 수 있으며, 다자녀 혜택도 적용받을 수 있다.

푸조는 출시를 기념해 구매 고객 한정 특별 연장 보증 프로그램 프로모션을 진행한다. 알뤼르 트림의 경우 99만원, GT는 109만원에 연장 보증 프로그램을 구매할 수 있다. 차량 기본 무상 보증 기간(36개월, 10만km) 만료 이후에도 품질 보증을 연장해 주는 서비스로, 신차 등록일 기준 최대 5년 또는 13만km까지 보증 혜택을 받을 수 있다. 연장 보증 프로그램은 신차 등록일로부터 6개월 또는 5000km 이내에 가입할 수 있다.

5년간 무상 유지보수 프로그램도 제공한다. 엔진오일, 엔진오일 필터, 에어클리너 필터 등 교체가 필요한 소모품들을 5년간 5회에 걸쳐 무상으로 교체할 수 있다.





방실 스텔란티스코리아 대표는 "가족을 위한 공간과 효율은 물론 운전의 즐거움까지 함께 고려한 모델"이라며 "한국 시장을 위해 경쟁력 있는 가격을 책정한 만큼 패밀리 SUV 선택에서 새로운 대안을 찾고 있는 고객들에게 충분히 매력적인 선택지가 될 것으로 기대한다"고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

