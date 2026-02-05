청도군 귀농귀촌연합회, 2026년 정기총회 개최…"지속 가능한 농촌 공동체 모색"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2025년 성과 공유 및 2026년 사업계획 심의·의결

맞춤형 교육·멘토링 강화로 귀농·귀촌인 안정적 정착 지원

청도군 귀농귀촌연합회는 5일 청도군농업기술센터 대회의실에서 '2026년 정기총회'를 개최하고 본격적인 새해 활동의 서막을 알렸다.

이날 총회에는 청도군 내 귀농·귀촌인과 관계자 등 약 100명이 참석한 가운데 지난 한 해 동안 추진한 주요 사업 성과를 공유하고 2026년도 사업계획 및 예산안을 심의·의결했다.

청도군 제공

이번 총회에서는 귀농·귀촌 초기 단계에서 겪는 영농 기술 습득과 지역사회 적응 문제를 해결하기 위한 구체적인 방안들이 다각도로 논의됐다.

특히 총회에서는 귀농·귀촌 초기 단계에서 겪는 영농 기술 습득과 지역사회 적응의 어려움을 해소하기 위한 맞춤형 교육 확대와, 선도 귀농인과의 멘토링 및 교류 프로그램 강화 방안이 중점적으로 소통됐다.

참석자들은 귀농·귀촌인이 지역사회의 일원으로 안정적으로 정착하는 것이 농촌에 새로운 활력을 불어넣는 중요한 요소라는 데 공감했다.

김하수 청도군수는 축사를 통해 "귀농·귀촌인은 청도군 농업과 농촌의 미래를 함께 만들어가는 소중한 동반자"라며, "앞으로도 귀농·귀촌인이 지역에 안정적으로 정착하고 지속적으로 성장할 수 있도록 교육과 정착 지원, 공동체 활성화 정책을 적극 추진해 나가겠다"고 밝혔다.

청도군 귀농귀촌연합회는 향후 현장의 목소리를 정책에 적극 반영하고, 회원 간 정보 공유 네트워크를 공고히 해 '살고 싶은 청도, 지속 가능한 농촌'을 만드는 데 앞장설 계획이다.





한편, 청도군은 현재 귀농·귀촌인을 대상으로 교육 및 컨설팅, 주거 지원, 선도농가 연계 프로그램 등 맞춤형 밀착 지원을 지속하며 귀농 최적지로서의 위상을 높이고 있다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr

