장동혁, 영수회담 거듭 요청…홍익표 "대통령께 전달"

행정 통합 논의할 국회 특위 제안도

장동혁 국민의힘 대표가 5일 홍익표 청와대 정무수석과 만나 영수회담을 거듭 요청했다. 행정 통합 이슈와 관련해서는 국회 차원의 특별위원회 설치를 제안했다. 홍 수석은 해당 내용을 대통령에게 전달하겠다고 했다.

장동혁 국민의힘 대표(오른쪽)와 홍익표 청와대 정무수석이 5일 국회에서 만나 대화하고 있다.

장 대표는 이날 서울 여의 국회 본관에서 홍 수석과 접견해 "지금이라도 제1야당 대표와 대통령이 한자리에서 머리를 맞대고 국정 전반을 논의할 자리가 마련될 수 있었으면 좋겠다"고 말했다. 또 "여·야·정이 함께 (다양한) 문제를 풀어가는 출발점으로써 영수회담이 이뤄지길 기대한다"고 했다.

장 대표는 "어제 (국회 본회의) 교섭단체 대표연설을 통해 여러 상황을 어떻게 풀어가야 할지, 대한민국 미래를 어떻게 생각해야 할지 국민의힘의 생각을 국민들께 말씀드렸다"며 "이런 큰 어젠다들에 대해서 같이 논의할 수 있도록 다시 한번 (영수회담을) 제안한 바가 있다"고 설명했다.

또 최근 논의되는 행정 통합 이슈를 영수회담에서 다루고 싶다고 했다. 급하게 통합을 추진하기보다는 "국토 전반을 새롭게 재설계한다는 측면에서 행정 통합 문제를 (어떻게) 끌고 갈지에 대한 논의가 영수회담에서 이뤄졌으면 좋겠다"는 게 장 대표 생각이다.

홍 수석은 전날 있던 장 대표의 연설에 "좋은 내용이 있다"고 설명했다. 또 행정 통합 이슈와 관련해서는 "(행정 통합 주체는) 지방 정부와 주민이고 이들이 판단하고 결정하는 대로 정부가 지원할 생각"이라고 했다. 이를 위해 국회와 정부가 힘을 모아야 한다는 발언도 했다.

최보윤 국민의힘 수석대변인은 접견 이후 이날 기자들과 만나 "홍 수석이 대통령에게 (장 대표의 영수회담 제안) 뜻을 잘 전달하겠다고 답변했다"고 언급했다.





또 "(행정 통합을 위한) 국회 차원의 특위를 장 대표가 제안했다"며 "여러 상임위원회와 함께 입체적, 통일적으로 로드맵을 구성하는 게 필요하다는 이유에서 이런 제안을 한 것"이라고 했다. 이어 "홍 수석은 대통령에게 이런 부분도 잘 전달하겠다고 했다"고 덧붙였다.





김평화 기자 peace@asiae.co.kr

