GS건설, 동절기 현장 '안전 점검 릴레이 캠페인' 참여

GS건설이 겨울철 현장 안전사고 예방을 위한 '동절기 안전 점검 릴레이 캠페인'에 동참한다고 5일 밝혔다.

이날 최고안전전략책임자(CSSO)인 김태진 GS건설 사장은 충청권에 위치한 4개 아파트 건설 현장을 방문, 동절기 근로자들의 작업 환경과 다가오는 해빙기를 대비해 현장 점검을 했다.

이번 캠페인은 겨울철 안전사고를 예방하고 안전 문화를 정착시키기 위해 국토교통부와 대한건설협회가 주관하고, 각 건설사가 자발적으로 참여 중이다.

특히 GS건설은 이달 안전 점검 행사를 맞아 충청권 아파트 현장 외에도 전 현장이 '안전 점검 릴레이 캠페인'에 동참했다. 현장별로 동절기 근로자 작업환경 등을 파악했다.

GS건설 관계자는 "전체 임직원이 안전에 대한 경각심을 갖고, 동절기 및 다가오는 해빙기 안전사고를 미리 점검하고 예방하고자 '동절기 현장 점검 릴레이 캠페인'에 동참했다"며 "전사적으로 안전관리를 실천하는 문화를 확산해 나갈 것"이라고 밝혔다.





한편, GS건설은 최고 경영진의 의지를 담아 올해로 3년째 현장에서 시무식을 열고 2026년도에도 품질과 안전을 최우선 가치로 현장 중심의 경영 행보를 이어간다. 2024년 1월부터 시작해 매달 전 사업본부 임원들이 국내 전 현장을 방문해 위험 요소를 확인하는 '안전 점검의 날' 행사를 포함해 전사적으로 안전과 품질을 중시하는 문화를 만들기 위해 노력하고 있다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr

