화순군, 설맞이 농·특산물 직거래장터 운영

12일~13일 광덕문화광장…최대 30% 할인

화순군청 전경

전남 화순군은 병오년 설 명절을 맞아 오는 12일과 13일 이틀간 광덕문화광장에서 '설맞이 농·특산물 직거래장터'를 운영한다고 밝혔다.

이번 장터에는 화순팜 우수 입점업체 30개가 참여하며, 업체 자체 할인과 함께 군에서 화순팜 전 품목 20% 할인을 지원한다. 여기에 화순사랑상품권으로 결제할 경우 최대 30% 이상 할인된 가격으로 농·특산물을 구매할 수 있어, 명절 장바구니 부담을 크게 덜 수 있을 것으로 기대된다.

장터 첫날인 12일은 오전 9시부터 오후 7시까지 운영되며, 오전 10시 개장 선언식을 시작으로 전통 민속놀이인 떡메치기 체험과 주민이 함께 참여하는 새해 덕담 경품 이벤트 등 다양한 부대행사가 진행돼 명절 분위기를 한층 더할 예정이다.





안진환 농촌활력과장은 "물가 상승으로 명절 준비에 부담을 느끼는 군민들을 위해 이번 직거래장터를 마련했다"며 "다양한 농·특산물과 직거래가 지역 농민과 군민 모두에게 실질적인 도움이 되길 바란다"고 말했다.





