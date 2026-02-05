화순군 '전남광주특별시 행정통합 미래전략 TF' 가동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지역 현안 대응전략 수립

미래 성장동력 발굴 나서

화순군청 전경

AD

전남 화순군은 전남광주특별시 행정통합 논의에 발맞춰 '전남광주특별시 행정통합 미래전략 TF'를 구성하고, 지난 3일부터 본격적인 운영에 돌입했다고 밝혔다.

이번 TF 구성은 전남광주 행정통합 추진 과정에서 광주광역시와 연계된 지역 현안에 선제적으로 대응하고, 통합을 계기로 발생할 수 있는 시너지 효과를 활용한 새로운 정책과 미래 전략을 발굴하기 위해 추진됐다.

미래전략 TF는 부군수를 단장, 자치행정과장을 부단장으로 해 구성됐으며, ▲운영지원반 ▲기업유치반 ▲지역현안반 등 3개 반으로 편성해 분야별 전략 수립에 행정 역량을 집중할 계획이다.

군은 과제 발굴 및 추진 상황에 따라 필요시 수시로 회의를 개최하고, 추가 과제가 도출될 경우 TF를 확대·개편하는 등 대응력을 높일 계획이다.





AD

주창현 자치행정과장은 "이번 TF 가동을 통해 화순군만의 강점을 십분 활용한 미래 전략을 수립하고 지역 발전을 위해 체계적으로 준비해 나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>