롯데백화점 광주점, 1년에 단 한 번 비너스 균일가전 진행

롯데百 광주점, 6일부터 12일까지
'비너스 균일가전'…최대 80% 할인
롯데백화점 광주점이 오는 6일부터 12일까지 4층 이벤트홀에서 '비너스 균일가전'을 진행한다.
'비너스 균일가전'은 비너스의 인기 란제리를 연중 가장 저렴한 가격에 만나볼 수 있는 행사로 1년에 단 한 번 진행된다.
이번 행사에서 1~2년차 이월 상품을 최대 80% 할인 판매하고 특별히 기획된 특가 상품을 별도로 선보인다. 특히 행사 상품을 300여 품목으로 지난해 보다 큰 폭으로 늘려 고객 선택의 폭을 넓혔다.
대표적으로 뉴 메모리 세트, 오르화 컴포트 세트, 코트나 텐셀 남성 드로즈, 꽃 나염 파자마를 할인된 가격에 판매한다. 단품으로 여성팬티, 거들, 브래지어도 판매된다. 또 당일 20만원이상 구매고객에게 1만원 롯데상품권, 40만원이상 구매고객에게 2만원 롯데상품권을 증정하는 행사도 진행된다.
류현숙 롯데백화점 광주점 패션팀 리더는 "이번 행사는 1년에 단 한 번 비너스의 상품을 큰 폭으로 할인 판매 하는 행사다" 며 "다양한 상품을 합리적인 가격으로 구입할 수 있도록 행사 상품을 크게 늘려 준비했다" 고 밝혔다.
호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
