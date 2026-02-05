한국해양교통안전공단, 전자정부 평가 2년 연속 '만점'

정보자원 관리 등 총 3개 부문 100점

한국해양교통안전공단은 행정안전부가 주관한 '2025년 전자정부 성과관리 수준진단'에서 3개 전 부문 만점을 기록하며 2년 연속 최고 점수를 달성했다고 5일 밝혔다.

공단은 이번 평가에서 정보자원 관리, 정보시스템 운영 성과관리, 공공앱 운영 성과관리 등 3개 부문 모두에서 100점을 받았다. 전자정부 성과관리 수준진단은 행정안전부가 중앙부처와 지방자치단체, 공공기관의 정보화 사업과 정보시스템 운영 실태를 종합 점검해 정보자원 관리 수준을 평가하는 제도로, 전자정부법과 전자정부 성과관리 지침에 따라 시행된다.

공단은 전국 공공기관 가운데서도 비교적 방대한 규모와 복잡한 구조의 정보자원과 정보시스템을 운영하는 여건 속에서도 2년 연속 만점을 기록하며 디지털 행정 역량을 입증했다는 평가를 받았다. 특히 정보시스템 성과 측정을 위한 기초 데이터 5천627건의 신뢰성과 자료 관리 수준이 우수하다는 점이 높은 점수로 이어졌다.

해양교통안전정보시스템(MTIS)을 비롯해 전자증서시스템(ECIS), 선박법령정보시스템, 친환경선박정보시스템 등 8종의 정보시스템과 2종의 공공앱 서비스를 안정적으로 운영하며 성과관리의 선순환 체계를 구축한 점도 긍정적으로 평가됐다.

이번 진단에서 전체 공공기관과 지방공기업의 평균 점수는 90.99점으로 나타났다. 공단은 그동안 정보자원 현황의 체계적 관리, 정보시스템 운영 성과의 정기 점검과 개선, 공공앱 통합 관리, 중복 투자 사전 검토 체계 강화 등 디지털 행정 전반의 성과관리 기반을 지속적으로 정비해 왔다.





김준석 공단 이사장은 "AI 시대에 걸맞은 정보자원 관리체계를 마련해 국민이 신뢰할 수 있는 해양 안전 서비스를 제공하겠다"고 말했다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr

