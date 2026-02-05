양평군, 복지급여 개정·부정수급 예방 교육…촘촘한 복지안전망 구축

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 양평군(군수 전진선)은 4일부터 5일까지 양일간 양평군 보건소 대회의실에서 읍면 복지급여 담당자 28명을 대상으로 '2026년 사회보장급여 개정 및 부정수급 예방 교육'을 실시했다고 밝혔다.

양평군(군수 전진선)이 4일 양평군 보건소 대회의실에서 읍면 복지급여 담당자 28명을 대상으로 '2026년 사회보장급여 개정 및 부정수급 예방 교육'을 실시하고 있다. 양평군 제공

이번 교육은 2026년 달라진 사회보장급여 제도를 현장 담당자들이 정확히 숙지하고, 부정수급 사례를 공유함으로써 누락 없는 복지 서비스 제공과 복지급여의 적정 관리 역량을 강화하기 위해 마련됐다.

교육은 회차당 3시간씩 진행됐으며, 국민기초생활보장, 한부모가족, 기초연금, 장애인연금, 차상위계층 등 사회보장급여 분야의 2026년 주요 개정 사항과 업무 처리 시 유의사항을 중점적으로 다뤘다. 또한 부정수급 주요 사례와 사회보장정보시스템(행복이음) 업무 처리 요령에 대한 교육도 함께 이뤄졌다.

강의는 보건복지부 핵심요원으로 활동 중인 이성수 현 복지조사팀장이 맡아, 현장 경험을 바탕으로 한 실무 중심 교육으로 진행됐다.

양평군은 2017년부터 매년 1회 이상 사회보장급여 개정 및 부정수급 예방 교육을 실시해 왔으며(2020~2021년 코로나19로 중단), 지속적인 교육을 통해 복지 사각지대 해소와 복지급여의 투명한 관리를 위해 노력하고 있다.





이은주 복지정책과장은 "이번 교육을 통해 읍면 일선 복지담당자들이 개정된 제도를 정확히 이해하고 현장에 적용할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 정기적인 교육을 통해 주민들에게 더욱 촘촘한 복지 서비스를 제공하겠다"고 말했다.





양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

