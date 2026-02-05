영천시, 전국 최초 'AI 기반 시정정보 숏폼 서비스' 추진…행정 대전환 가속

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AX 통해 행정 효율↑정보 접근성 격차↓

영천시가 전국 지방자치단체 중 최초로 생성형 인공지능(AI)을 활용한 시정정보 전달 혁신사업에 나선다.

기존의 텍스트 중심 홍보에서 벗어나, AI가 자동으로 제작하는 '숏폼(Short-form)' 영상을 통해 전 세대를 아우르는 체감형 행정을 구현한다는 계획이다.

영천시청 전경

영천시는 5일 생성형 AI 기술로 숏폼 콘텐츠를 자동 생성해 주민들에게 전달하는 'AI 기반 시정정보 전달 혁신사업'을 추진한다고 밝혔다.

이번 사업은 인공지능 전환(AX)을 통해 행정 효율을 높이고, 정보 접근성 격차를 해소하는 데 목적이 있다.

숏폼은 AI 자동 제작 기술을 활용해 시정·생활정보 자료에서 핵심 메시지를 자동 추출하고, 20~30초 분량으로 자동 생성된다.

생성된 영상은 ▲지원사업 안내 ▲재난·안전·교통 정보 ▲복지·생활정책 정보 ▲행사 일정 및 참여 안내 등 다양한 행정 정보를 전 세대가 직관적으로 확인·이해할 수 있도록 전달할 예정이다.





황재철 홍보전산실장은 "AI 기술은 단순한 디지털 기능을 넘어, 전 세대가 체감할 수 있는 행정정보 전달 방식을 변화시킬 수 있는 중요한 수단"이라며, "이번 사업을 통해 주민들이 시정 정보를 쉽고 빠르게 접할 수 있도록 하고, 주민들의 행정 참여도 확대해 나가겠다"고 말했다.





