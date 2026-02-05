김동근 시장 "의정부종합운동장, '녹양레저스포츠파크’로 탈바꿈"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김동근 의정부시장, '녹양레저스포츠파크' 조성 발표

펜스 철거·보행축 구축…'하나의 도시공원' 전환

CRC 경제자유구역 후보지 연계…문화 인프라 강화

스포츠융합과학고·K4리그 시민축구단 창단 추진

경기 의정부시의 상징이자 엘리트 스포츠의 중심지였던 녹양동 종합운동장이 시민의 일상을 담는 열린 생활 플랫폼 '녹양레저스포츠파크'로 다시 태어난다.

김동근 의정부시장이 5일 신년 기자회견을 갖고 녹양레저스포츠파크 조성 비전을 발표하고 있다. 이종구 기자

김동근 의정부시장은 5일 시청 회룡홀에서 기자회견을 열고 10만평 규모의 종합운동장 일대를 도시의 미래 성장 동력이자 시민 친화 공간으로 전환하는 조성 비전을 발표했다. 이번 프로젝트는 단순한 시설 개보수를 넘어 도시 구조를 바꾸는 '공간 혁신'에 방점을 찍고 있다.

녹양레저스포츠파크는 33만㎡ 규모로 종합운동장, 보조경기장, 체육관, 자전거경기장, 야구장, 테니스장, 배드민턴장, 빙상장, 컬링장 등을 갖췄다. 지하철 1호선 녹양역과 인접한 데다 경제자유구역 후보지인 반환 미군기지 캠프 레드클라우드, 4000가구 규모의 우정지구 등 주요 성장축에 있다.

그러나 그동안 엘리트 체육 중심으로 운영되고 시설 간 단절, 차량 중심 구조 등으로 시민 이용에 제약이 따랐다.

이에 의정부시는 공간 혁신 전략으로 개별 시설이 흩어진 체육단지가 아닌 하나의 도시공원으로 재구성해 시민이 자연스럽게 이용하는 공간으로 전환하고 있다.

시는 2023년부터 시민기획단과 함께 공간 활용 계획을 수립하고 야간 개방, 펜스 철거, 진입로 개선, 겨울철 비닐트랙 설치 등 단계적 개선을 추진해 왔다.

시는 녹양레저스포츠파크를 단순한 시설 정비가 아닌 도시 구조 전환 프로젝트로 삼아 ▲공간 혁신 ▲산업 연결 ▲시민 환원의 3대 전략과 10대 과제를 중심으로 단계적 추진에 나선다.

가장 눈에 띄는 변화는 '개방'이다. 시는 그동안 시설을 감싸고 있던 펜스와 담장을 단계적으로 철거한다. 특정 출입구로만 접근 가능했던 폐쇄적 구조를 탈피해 어디서나 시민이 드나들 수 있는 다방향 개방 구조로 전환한다는 계획이다.

또한, 차량 중심의 동선을 보행 중심으로 재설계한다. 시설 간 단절을 초래했던 지형적 한계를 극복하기 위해 입체적 '마운딩(구릉) 설계'를 도입, 운동과 휴식이 자연스럽게 이어지는 거대 도시공원으로 조성한다.

시는 이러한 공간 혁신을 통해 종합운동장을 스포츠시설에 머무르지 않는 생활 플랫폼으로 확장한다. CRC와 녹양레저스포츠파크를 잇는 생활 녹지축인 '스포츠파크'도 조성해 우정지구와 연계된 직·주·락 중심의 도심형 레저 거점으로 발전시켜 나갈 방침이다.

또한 단순한 운동 시설을 넘어 경제적 부가가치를 창출하는 모델도 제시됐다. 시는 전국 최초로 산업과 경영, 마케팅을 결합한 '의정부 스포츠융합과학고'(가칭) 설립을 추진한다.

종합운동장 내 풍부한 체육 인프라를 실습장으로 활용해 별도의 시설 건립 부담을 줄이고, 지역 특화 인재를 양성해 일자리로 연결하겠다는 복안이다. 이를 위해 올 상반기 경기도교육청과 업무협약을 체결할 예정이다.

또한, 캠프 레드클라우드(CRC) 경제자유구역 후보지와 연계해 레저스포츠파크를 핵심 생활·문화 인프라로 키워나가며, 기존 경기장을 대형 공연이 가능한 '스포츠 아레나'로 활용해 경기 북부 문화 거점으로 만들 계획이다.



시민들의 여가 생활을 더욱 풍성하게 할 구체적인 로드맵도 나왔다. 시는 오는 2028년 창단을 목표로 K4리그 지역 연고 시민축구단 창단을 추진한다. 이를 통해 종합운동장을 시민들이 함께 응원하고 즐기는 '지역 스포츠 공공 플랫폼'으로 확고히 하겠다는 의지다.

아울러 도시공사 등 행정 사무 공간의 이전을 추진해 시민 활용 공간을 대폭 늘리고, 주야간 운영 확대와 계절별 맞춤 프로그램을 통해 365일 시민의 발길이 끊이지 않는 공간으로 탈바꿈시킨다.





김동근 시장은 "녹양레저스포츠파크는 잠들어 있던 도시 인프라를 깨워 시민의 일상과 의정부의 미래를 담는 그릇으로 만드는 프로젝트"라며 "시민이 일상에서 변화를 체감할 수 있도록 속도감 있게 추진하겠다"고 밝혔다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

