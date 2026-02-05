'학령인구 감소 직격탄'…전남교육청, 총 1만664학급 확정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

학급당 인원 축소로 '맞춤형 교육' 승부수



전남도교육청이 학령인구 감소세가 뚜렷한 지역 현실을 반영해 2026학년도 유·초·중·고등학교 학급 수를 최종적으로 확정했다.

5일 전남도교육청에 따르면 도교육청은 2026학년도 전체 학급 수를 총 1만664학급으로 편성했다. 이는 지난해와 비교해 114학급이 줄어든 규모다.

전남도교육청 전경

학교급별 세부 현황을 살펴보면 ▲유치원 1,142학급(26학급 감) ▲초등학교 5,023학급(81학급 감) ▲중학교 2,196학급(11학급 감)으로 나타났다. 반면 고등학교는 2,303학급으로 전년 대비 4학급이 늘어 비슷한 수준을 유지했다.

이번 학급 감축의 주된 원인은 가속화되는 학령인구 감소다. 올해 전남 도내 전체 학생 수는 17만 6,598명으로 집계돼 지난해(18만 3,369명)보다 6,771명이나 줄어들었다.

특히 초등학생의 감소세가 두드러졌다. 초등학생 수는 1년 새 4,480명이 줄어들며 전체 학생 감소분의 66%를 차지, '인구 절벽' 현상이 학교 현장에 직접적인 영향을 미치고 있음을 시사했다.

도교육청은 이 같은 학생 수 감소 추세를 역이용해 교육 여건 개선의 기회로 삼겠다는 전략이다. 무리한 학급 통폐합보다는 학급당 학생 수를 줄여 학생 개개인에게 집중할 수 있는 환경을 만들겠다는 것이다.

실제 이번 편성으로 초등학교의 학급당 평균 학생 수는 전년 대비 0.6명 감소한 14.3명까지 낮아졌다. 중학교는 20.9명, 고등학교는 19.6명 수준으로 조정됐다. 교육청은 낮아진 학급 밀도를 바탕으로 학생 성장 단계별 맞춤형 교육 지원을 한층 강화할 방침이다. 특히 학생 수 급감이라는 위기 속에서도 학급당 학생 수를 낮춰 교육의 질을 높이겠다는 의지를 반영했다.





김대중 교육감은 "학령인구 감소라는 위기 상황일수록 학생 한 명 한 명의 성장을 돕는 교육의 가치는 더욱 무거워진다"며 "향후 학생 수 추이와 교원 수급 상황을 면밀히 분석해 학급당 학생 수를 단계적으로 감축, 미래 교육을 위한 최적의 환경을 조성해 나가겠다"고 밝혔다.





