이권재 시장, "집무실 압수수색은 지선 겨냥한 정치수사"

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이권재 경기도 오산시장은 4일 이뤄진 경찰의 가장사거리 옹벽 붕괴사고 관련 집무실 압수수색에 대해 "6·3 지방선거를 겨냥한 명백한 정치수사라는 의심을 지울 수 없다"고 5일 주장했다.

이 시장은 이날 언론에 배포한 입장문을 통해 "지난해 7월 22일 1차 압수수색 당시 소관 부서에 대한 수색이 전방위적으로 광범위하게 실시됐고, 나를 포함한 공직자 모두가 경찰 수사에 적극적으로 협조해왔다"며 "당시 요구 자료도 충실하게 제출했다"고 밝혔다.

이 시장은 "아직 국토교통부 사고조사위원회가 종합적인 사고 결과를 발표하지 않은 상황에서 또 시장 집무실을 비롯해 시청의 여러 부서에 대해 대대적인 압수수색을 벌인 것은 지방선거를 겨냥한 표적 수사, 정치 수사"라고 했다.

이권재 오산시장. 연합뉴스

그는 "지금까지와 마찬가지로 사고 원인을 명확하게 밝히는 데 적극적으로 협조하고, 조금의 책임도 모면하지 않을 것"이라며 "경찰은 야당 탄압, 정치적 수사가 아닌 공명정대한 수사를 해 줄 것을 촉구한다"고 덧붙였다.

경기남부경찰청 형사기동대는 전날 중대재해처벌법 위반 혐의를 받는 이 시장에 대해 압수수색 영장을 집행했다. 경찰은 압수수색을 통해 시장실과 비서실, 안전정책과, 기획예산과에 수사관 26명을 보내 밤늦게까지 수사에 필요한 자료를 확보했다.

경찰은 앞서 지난해 가장사거리 옹벽 붕괴사고 8일만인 지난해 7월 22일에도 오산시와 시공사, 감리업체 등에 대해 압수수색을 했었다. 당시 경찰은 이 시장 집무실은 압수수색을 하지 않았다.





이 사고는 지난해 7월 16일 오후 오산시 가장동 가장교차로 수원 방향 고가도로 옹벽이 붕괴하면서 하부 도로를 지나던 승용차를 덮쳐 40대 운전자가 숨진 사건이다. 경찰은 지난해 11월 이 시장을 중대시민재해 혐의로 형사 입건했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr