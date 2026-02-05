경과원, 4일 고양서 '경기스타트업부스터' 결선리그 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도경제과학진흥원이 4일 경기창업혁신공간 북서부권(고양)에서 '2026 경기스타트업부스터 결선리그'를 열고 도내 유망 스타트업 12개사와 투자자 50여명이 참여한 가운데 IR 피칭과 투자협약을 진행했다.

'경기스타트업부스터'는 경과원이 운영하는 4개 창업혁신공간(남서부·서부·북동부·북서부)을 거점으로 유망 스타트업을 발굴·육성하고 투자까지 연계하는 프로그램이다.

경기도경제과학진흥원이 4일 경기스타트업부스터 결선리그를 개최했다. 경기도경제과학진흥원 제공

AD

김현곤 경과원장은 "경기스타트업부스터를 통해 지역 스타트업의 기술력과 성장 가능성을 확인했다"며 "결선리그가 실제 투자와 사업 확장으로 이어질 수 있도록 지원을 이어가겠다"고 말했다.





AD

한편 지난해부터 시행된 '경기스타트업부스터'는 김동연 지사가 강조한 "누구나 창업에 도전하고 성공할 수 있는 생태계" 조성 정책의 일환으로, 단발성 행사를 넘어 스타트업의 지속 성장을 지원하고 있다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>