광천터미널, 3조 복합개발 본격화…광주 도심 구조 바꾼다

호남취재본부 송보현기자

입력2026.02.05 13:26

광주시·신세계 투자협약…1년6개월 협상 끝 계획 공개
터미널·호텔·공연장 결합 '콤팩트시티' 2033년 완공 목표
공공기여금 1천497억 확정…교통·상권 변화 변수 주목

광천터미널, 3조 복합개발 본격화…광주 도심 구조 바꾼다 광천터미널 복합화사업 조감도. 백화점·터미널·호텔·주거·업무시설 등이 결합된 미래형 복합 랜드마크로 조성될 예정이다. 광주시 제공
광주 광천터미널 일원이 대규모 복합개발을 통해 미래형 도시공간으로 탈바꿈한다. 광주시는 신세계와 3조원 규모 투자협약을 체결하고 복합화 사업 추진 계획을 공개했다.


광주광역시는 5일 시청 비즈니스룸에서 ㈜신세계와 '광천터미널 복합화 사업 도시계획변경 사전협상 결과 대시민 보고회 및 투자 양해각서 체결식'을 열었다. 이날 광주시는 개발계획과 공공기여금 1,497억원 협상 결과, 광천 권역 교통 대책, 특화 디자인 조감도 등을 발표했다.


협약에 따라 신세계는 광천터미널 부지에 백화점, 버스터미널, 호텔, 공연장, 업무·주거·의료·교육시설을 결합한 복합 랜드마크를 조성한다. 광주시는 행정절차 지원을 맡는다.


양측은 문화·관광 활성화를 통한 도시 이용인구 확대와 지역 상권 상생, 지역사회 기여에도 협력하기로 했다.


광주시는 2024년 8월 신세계가 협상대상지 신청서를 제출한 뒤 사전협상을 진행해 1년 6개월 만에 총사업비 3조원 규모 사업계획과 공공기여금 규모를 확정했다.


세계적 설계로 구현한 광주형 랜드마크

이날 공개된 특화 디자인은 네덜란드 아카디스(Arcadis)가 수행했다. 신세계 프로젝트 구상인 '더 그레이트 광주(The Great Gwangju)'를 공간 계획으로 구체화했다.


신세계는 총사업비 3조원을 단계적으로 투자해 35층, 높이 180m 규모의 터미널 빌딩과 42~44층 복합시설 빌딩 4개동을 조성할 계획이다.

광천터미널, 3조 복합개발 본격화…광주 도심 구조 바꾼다 광천터미널 복합화사업 내부 공간 조감도. 보행 동선을 중심으로 문화·상업시설이 연결된 개방형 공간으로 계획됐다. 광주시 제공

사업 기간은 올해부터 오는 2033년이다. 1단계(2026~2028년)에는 백화점 신관을 신축한다. 2단계(2028~2033년)에는 터미널·호텔·공연장·업무시설이 들어서는 터미널빌딩과 주거·의료·양로·교육시설을 포함한 복합시설을 조성한다.


지구단위계획 고시 이후 건축 인허가를 거쳐 백화점 신관은 2028년 말 개점을 목표로 연내 착공할 예정이다. 기존 백화점 리모델링을 포함해 최종 완료 시 영업 면적은 기존 대비 약 3배 확대된다.


2단계는 2027년 설계에 착수한다. 신세계는 착공 이행보증서를 제출하기로 했다.


시민 편의 중심의 미래형 교통·문화 허브 터미널

공사 기간에는 기존 광천 버스터미널을 일시 폐쇄하고 임시터미널을 운영한다. 위치와 운영 계획은 용역을 통해 검토 중이다.


새 터미널은 기존 대비 면적이 1.6배 확대된다. 대합실과 편의시설을 강화한다. 지상 1층 썬큰광장과 지하 1층 대합실을 연결하는 개방형 구조로 조성한다. 지하 2층은 승하차장, 지하 3층은 버스 대기 공간, 지하 4층은 주차장으로 계획됐다.

광천터미널, 3조 복합개발 본격화…광주 도심 구조 바꾼다 지난달 7일 오후 광주 광천터미널(유스퀘어) 내부 대합실에서 승객들이 버스를 기다리고 있다. 송보현 기자

주차장은 기존 1144면에서 6077면으로 늘어난다. 터미널 지하 1층에는 약 500m 길이 보행 연결공간이 조성된다. 백화점, 터미널, 주거·의료·교육시설을 하나의 동선으로 연결한다. 신세계는 먹거리와 문화 공간을 결합한 특화 공간으로 조성할 계획이다.


공연장·호텔·전망대…광주 마이스 거점으로

터미널빌딩 5~6층에는 650석 규모 가변형 공연장이 들어선다. 클래식 공연과 뮤지컬, 강연 등이 가능한 시설로 계획됐다.


23~35층에는 약 200실 규모 특급호텔이 들어선다. 하이엔드 컨퍼런스 시설을 갖춘 5성급 수준으로 조성될 예정이다. 공연장과 백화점과 연계해 마이스(MICE) 거점 기능을 맡는다.


옥상에는 높이 180m 전망대가 조성된다. 백화점 외벽에는 대형 미디어 파사드가 설치된다. 업무시설에는 '포레스트 라이브러리'와 3D 멀티플렉스 영화관이 들어선다. 실내 스포츠 테마파크 등 여가시설도 포함된다.

광천터미널, 3조 복합개발 본격화…광주 도심 구조 바꾼다 강기정 광주시장과 박주형 신세계 대표이사가 5일 오전 광주시청 비즈니스룸에서 열린 ‘광천터미널 복합화사업 투자 양해각서 체결식’에서 협약서를 들어 보이고 있다. 송보현 기자

박주형 신세계 대표이사는 "광주 시민과 함께 성장해온 기업으로서 광주의 새로운 랜드마크를 만들겠다"고 말했다.


강기정 광주시장은 "광천 일대는 주거·상업·교육·의료 기능이 결합한 콤팩트시티로 변화할 것"이라며 "도시 이용 인구 확대와 지역 상권 활성화를 기대한다"고 말했다. 이어 "1497억원 규모 공공기여금과 교통 인프라 분담 합의 등 쉽지 않은 결정이었다"며 "남은 행정절차를 신속하고 투명하게 추진하겠다"고 밝혔다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
