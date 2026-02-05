'공직선거법 위반' 이종화 창원시의원, 의원직 상실 확정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

공직선거법 위반 혐의로 기소돼 잇따라 당선무효형을 선고받고 항고한 더불어민주당 이종화 경남 창원시의원이 대법원에서 끝내 그 직을 잃었다.

5일 법조계에 따르면 대법원 2부(주심 엄상필 대법관)는 지난달 30일 공직선거법 위반 혐의로 재판에 넘겨진 이 의원의 상고를 기각하고 원심이 선고한 벌금 150만원을 확정했다.

재판부에 따르면 이 의원은 제22대 국회의원 선거를 앞둔 2024년 1월 29일 창원시의 한 식당에서 당시 황기철 민주당 창원 진해구 국회의원 예비후보와의 식사 모임을 마련해 명함 교부와 인사, 공약 홍보 등을 할 수 있게 하고, 선거구민 16명을 포함한 21명에게 1만 2000원 상당의 음식을 각각 제공한 혐의로 기소됐다.

이종화 더불어민주당 창원시의원. 창원시의회 제공

재판 과정에서 그는 자신이 관장을 맡았던 어린이도서관 신년간담회 모임에 황 예비후보를 초대했고, 당시 관장인 A 씨에게 카드 유효기간이 만료돼 결제가 안 된다는 말을 듣고 돈을 빌려주는 형식이었다고 주장해 왔다.

당시 항소심 재판부는 신용카드 만료를 알게 된 시점 등 결제 상황과 관련된 피고인들의 진술이 모순되거나 현장 폐쇄회로(CC)TV 영상과 맞지 않고 A 씨가 당시 배우자 명의의 카드를 갖고 있어 결제 가능했다는 점을 들며 이 의원의 항소를 기각했다.

이 의원은 1심에서 벌금 150만원을 선고받고 항소와 상고심을 거쳤으나 대법원에서 형이 확정돼 의원직이 박탈됐다.

공직선거법상 누구든지 선거에 관해 후보자가 되고자 하는 자를 포함한 후보자 또는 그 소속 정당을 위해 기부행위를 할 수 없다.





또 선출직 공직자가 공직선거법 위반으로 징역 또는 100만원 이상의 벌금형이 확정되면 당선이 무효가 된다.





