도로 덮친 풍력발전기…기후부, 노후 풍력발전기 특별 점검

20년 이상 노후발전기·동일 기종 80기 대상

2일 오후 경북 영덕군 영덕읍 창포리 풍력발전단지에서 풍력발전기가 파손돼 쓰러져 있다. 2026.2.2 영덕군 제공 연합뉴스

최근 경북 영덕군 풍력발전 단지 내 풍력발전기 1기가 무너지면서 도로를 덮치는 사고가 발생한 가운데 정부가 노후 발전기에 대해 전수 조사에 나서기로 했다.

기후에너지환경부는 지난 2일 오후 발생한 영덕 풍력발전기 타워 꺾임 사고와 관련해 국민 불안을 해소하고 추가 사고를 예방하기 위해 노후 풍력발전기에 대해 오는 27일까지 특별 안전 점검을 실시한다고 5일 밝혔다.

사고 원인에 대한 조사가 진행 중인 가운데 유사 사고 발생 가능성이 있는 노후 발전기(20년 이상 가동) 또는 동일 제조사·동일 용량 발전기 80기가 대상이다.

특별 안전 점검은 발전사 자체 안전 점검을 실시한 후 한국전기안전공사가 현장점검을 통해 확인 및 점검하는 방식으로 진행된다.

기후부는 이번 특별 안전 점검을 통해 풍력발전 설비의 구조적 안전성 및 관리실태를 점검하고, 부적합·미흡 사항이 확인된 시설에 대해서는 조속한 시설보완이 이루어질 수 있도록 조치하겠다고 밝혔다.

또한 풍력 발전 설비 안전 강화를 위해 필요한 조치도 적극 검토한다는 방침이다. 예를 들어 풍력발전 설비가 넘어질 경우 반경 내에 도로나 건물 등이 있는 경우 설치를 제한할 수 있다는 것이다.

한편, 지난 2일 오후 4시 40분 경 경북 영덕군 창포리 풍력발전단지 내 80m 높이 풍력발전기 1기의 타워 중간 부분이 꺾이면서 인근 도로를 덮쳤다.

차량 통행이 적은 지역이라 다행히 인명 피해는 발생하지 않았으나 파편이 떨어지면서 인근 시설물 일부가 파손됐고 4시간 가량 차량 통행이 제한됐다. 자칫 인명 피해로 이어질 수 있는 사고여서 인근 주민의 불안이 커지고 있다.





사고 원인에 대해서는 현재 조사가 진행중이다. 해당 풍력발전기는 설계 수명이 지나 운영사가 설비 교체를 진행중이었던 것으로 알려졌다.





강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr

