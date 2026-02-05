남원시, 2026년 '사람이 머무는 홍보' 도약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

남원시가 2026년을 맞아 시민과 함께 만들고, 함께 공감하는 홍보 전략을 본격 추진한다.

남원시 공식 유튜브 채널 '남원시 TV' 시민 소통 대표 플랫폼. 남원시 제공

이번 홍보 전략은 전국 지자체의 '셀프 홍보' 흐름에서 벗어나, 공무원이 직접 나서는 패러디·밈 제작 방식이 아닌 시민이 실제로 체감할 수 있는 생활 중심의 홍보로 전환하는 데 초점을 맞췄다.

특히 남원시에서 추진 중인 각종 정책, 제도, 사업 등을 일방적으로 전달하는 방식에서 벗어나, 시민의 일상 속 변화와 경험을 중심으로 이야기를 풀어내 남원 시민 모두가 자긍심을 갖고 함께 만드는 홍보 플랫폼을 구축한다는 구상이다.

이를 위해 남원시는 공식 유튜브 채널 「남원시 TV」를 시민 소통 대표 플랫폼으로 삼아 1분 내외의 영상(숏츠)을 중심으로 짧고 명확한 영상 콘텐츠 제작을 확대할 계획이다. 정책 설명형 콘텐츠와 시민 체험형 콘텐츠를 병행해 정보 전달력과 공감도를 동시에 높일 방침이다.

남원시는 지난해부터 시민과의 즉각적인 소통 홍보를 위해 '원포인트 남원' 코너를 운영하며 주요 시정 정보를 쉽고 간결하게 전달해 왔다. 최근에는 '젊음이 피어나다' 신규 콘텐츠를 선보여 남원에서 꿈을 키워가는 젊은 청년의 삶을 조명하며 시민들의 큰 호응을 얻고 있다.

특히 남원에 거주하는 청년을 대상으로 한 '시민 릴레이 소통 콘텐츠'는 현재 축산, 음식점, 카페, 의료원 등 다양한 직군의 청년들이 직접 참여해 자신이 살아본 살기 좋은 남원의 모습을 시민과 관광객에게 전달할 예정이다.

이와 함께 민생 분야 홍보도 강화한다. 지난 2일부터 시행된 '2026 남원시 민생안정지원금'과 같은 생활 밀착형 정책은 신청 시기, 방법, 지원금 등을 원포인트 영상으로 제작·송출해 시민들이 놓치지 않고 정보를 접할 수 있도록 한다. 또한 수어 영상도 함께 제작해 정책 수혜 대상 누구나 소외 없이 정보를 접할 수 있도록 할 계획이다.





남원시 관계자는 "2026년 홍보는 보여주기식 성과가 아니라 시민의 하루 속에서 체감되는 변화를 전하는 데 중점을 두고 있다"며 "시민과 더 가까이에서 진심으로 소통하는 홍보를 추진해 나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr

