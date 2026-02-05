화성시, 자원순환 캠페인 '다시쓰는 내 물건 이야기' 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시민 일상속 물건활용 경험 공유

참가자 추첨 통해 '수향미' 증정

경기도 화성시는 시민들이 일상에서 실천하고 있는 자원순환 경험을 공유하는 참여형 캠페인 '「다시쓰는 내 물건 이야기'를 운영한다고 5일 밝혔다.

오는 26일까지 진행되는 이 캠페인은 오래 사용 중인 물건, 수선해 다시 사용하는 물건, 물려받아 사용하는 물건 등 시민들의 일상 속 물건에 얽힌 이야기를 사진과 함께 간단한 글로 공유하는 방식으로 참여할 수 있다.

참여를 원하는 시민은 누구나 사회관계망서비스(SNS) 이용 여부와 관계없이 신청할 수 있다. 참여 사례로는 ▲가족에게 물려받은 보온물병을 사용하는 이야기 ▲장터에서 구입해 사용하는 소형난로 ▲안 입는 청바지를 수선해서 다시쓰는 이야기 ▲오래도록 사용하는 생활용품에 얽힌 개인적인 사연 등 다양한 이야기가 소개될 예정이다.

시는 참여자 중 추첨을 통해 30명에게 시 대표 농특산물 '수향미' 4㎏을 증정할 예정이다. 자세한 사항은 화성시 자원순환과 블로그에서 확인할 수 있다.





이종원 화성시 자원순환과장은 "이번 캠페인이 시민들이 자신의 일상 속 자원순환 경험을 돌아보고 서로의 이야기를 나누는 계기가 되길 바란다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

