'용인어린이상상의숲', 문체부 '지역문화매력 100선' 선정

용인미르스타디움내 복합문화시설 갖춰

경기도 용인시는 복합문화시설인 '용인어린이상상의숲'이 문화체육관광부의 '제2기 지역문화 100선(로컬100)'에 선정됐다고 5일 밝혔다.

지난해 어린이날을 맞아 용인 미르스타디움내 '용인어린이상상의숲'에서 지역 어린이 초청 행사가 열리고 있다. 용인시 제공

'로컬100'은 지역 고유의 문화자원과 특색 있는 문화공간을 발굴해 지역문화의 가치를 알리고, 지역관광 활성화를 도모하는 사업이다. 문체부는 지자체를 통해 후보 200곳을 추천받은 뒤 온라인 투표와 전문가 심사를 거쳐 100곳을 선정했다.

'용인어린이상상의숲'은 용인문화재단이 용인미르스타디움 내에 운영하는 복합 문화시설이다. 연간 26만 명 이상의 방문객이 찾는 지역 대표 문화공간이다. 이곳에서는 공연·미술·예술놀이 공간과 요리·미디어 체험 콘텐츠를 제공하고 있다.

용인어린이상상의숲은 이번 선정으로 문체부, 지역문화진흥원이 운영하는 누리집·사회관계망서비스(SNS)·유튜브 등을 통해 내년까지 전국적인 홍보가 이뤄진다.





시 관계자는 "용인어린이상상의숲을 중심으로 지역문화의 저변 확대와 문화관광 활성화를 위한 다양한 노력을 이어가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

