강성휘 "전남·광주 통합, '3극 균형도시'로 가야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

기자회견서 "남악 주청사·서부권 행정수도 명문화해야" 제시

강성휘 더불어민주당 정책위부의장이 5일 전남도의회 기자회견을 열고 전남광주 통합 균형도시에 설계에 대한 대안을 제시했다. 정승현 기자

AD

전남·광주 통합 특별법이 국회 행정안전위원회 법안심사 단계에 들어선 가운데, 강성휘 더불어민주당 정책위부의장은 5일 전남도의회에서 기자회견을 열고 "전남광주 통합 특별시는 또 다른 1극 도시가 아니라, 3극 발전 전략에 기반한 균형도시로 설계돼야 한다"고 밝혔다.

강 부의장은 이날 기자회견에서 이재명 정부가 제시한 '5극 3특 국가균형발전 전략'을 언급하며, "대한민국의 1극 구조를 다극 체제로 전환하겠다는 국가 전략에 부합하도록 전남광주 통합 역시 구조적으로 설계돼야 한다"고 강조했다.

그는 전남광주 통합 특별시의 발전 방향으로 ▲광주는 교육 기반 문화수도, ▲전남 동부권은 산업 기반 경제수도, ▲전남 서부권은 AI·에너지 기반 행정수도로 기능을 분명히 하는 '3수도 체계'를 제안했다.

강 부의장은 "통합은 지역 간 경쟁이 아니라 역할 분담을 통한 시너지여야 한다"며 "각 지역의 강점을 제도적으로 명확히 할 때 통합의 효과가 현실이 된다"고 말했다.

특히 통합 특별시 주청사 위치와 관련해 "주청사는 단순한 행정시설이 아니라 통합시의 권력 구조와 자치 방향을 상징하는 문제"라며 남악 결정을 공식 제안했다.

그는 "남악은 통합 의회 약 100여 명의 의원이 회의할 수 있는 현실적 수용 여건을 갖추고 있고, 즉각적인 행정 통합 운영이 가능하다"며 "무엇보다 통합 이후 우려되는 광주 1극화를 제도적으로 해소할 수 있는 선택"이라고 설명했다.

서부권의 역할에 대해서는 "전남 서부권은 해상풍력과 재생에너지, 영농형 태양광, 에너지 저장과 전력 산업을 결합할 수 있는 대한민국 유일의 에너지 전략 거점"이라며 "통합 특별법에 포함된 재생에너지 인허가 특례와 국가첨단전략산업 우선 지원 조항은 서부권을 AI·에너지 기반 행정수도로 육성하라는 분명한 정책 신호"라고 강조했다.

이어 "서부권이 단순한 에너지 공급지를 넘어 산업과 일자리, 정주와 도시 성장으로 이어지는 에너지 혁신의 중심이 돼야 통합은 성공할 수 있다"고 덧붙였다.

강 부의장은 국회 행정안전위원회 법안심사 일정과 관련해 "5일 행안위 상정을 시작으로 9일 입법공청회, 10~11일 법안소위, 12일 전체회의로 이어지는 이번 2월 국회는 통합의 구조를 결정하는 결정적 국면"이라며 ▲전남광주 통합 특별시 3극 발전 전략 명문화 ▲통합 주청사 남악 결정 ▲전남 서부권 AI·에너지 기반 행정수도 기능을 특별법 핵심 조문과 특례에 반영할 것을 공식 건의했다.





AD

끝으로 그는 "전남광주 통합은 속도의 문제가 아니라 구조의 문제"라며 "통합이 또 다른 중심과 주변을 만드는 방식이라면 실패지만, 3극 발전 전략으로 설계된다면 대한민국 균형발전의 새로운 모델이 될 것"이라고 말했다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>