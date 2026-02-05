범죄 예방·현장 대응 기술, 국민이 직접 체감하게 만든다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

연구실에 머물던 치안 기술을 경찰 현장으로…정부, 사업화 지원 본격화

범죄 예방과 현장 대응에 쓰일 치안 기술이 더 이상 연구 성과로만 남지 않고, 국민이 실제로 체감할 수 있는 서비스와 제품으로 현장에 적용된다.

과학기술정보통신부와 경찰청은 치안 분야 연구개발(R&D) 성과의 신속한 사업화와 현장 적용을 지원하기 위해 '치안신산업 핵심기술 사업화 지원' 사업을 2026년부터 새롭게 추진하고, 올해 신규 과제 선정을 위한 공모에 착수했다고 5일 밝혔다.

그동안 정부는 '폴리스랩' 사업 등을 통해 치안 현장 수요에 기반한 기술개발을 추진해 왔지만, 기술 개발 이후 제품화·인증·수요 연계 단계에서 사업화 지원이 부족해 연구 성과가 실제 치안 현장에 도입되기까지 시차가 발생한다는 지적이 이어져 왔다. 특히 현장 실증과 인증 획득, 초기 수요 확보 등 까다로운 조건으로 인해 역량 있는 기업들이 치안 R&D 참여를 주저하는 구조적 한계도 문제로 꼽혔다.

이번 사업은 이러한 병목을 해소하기 위해 기술개발을 넘어 제품화, 인증, 시장 진출까지 전 주기를 지원하는 치안 분야 특화 사업화 R&D 체계를 구축하는 데 초점을 맞췄다. 치안 수요를 기반으로 실제 현장에서 곧바로 활용 가능한 기술을 발굴하고, 민간 기업의 진입 장벽을 낮추겠다는 취지다.

과기정통부와 경찰청은 2026년부터 2031년까지 6년간 총 273억 원을 투입해 총 44개 과제를 지원할 계획이다. 사업 첫해인 2026년에는 7개 신규 과제를 선정해 과제당 약 2년간 5억 원 내외를 지원한다. 지원 대상은 치안 분야 R&D 성과를 보유한 기관이다.

올해 신규 과제 공모는 1월 30일부터 3월 3일까지 진행된다. 과제 선정 절차와 평가 방법 등 세부 사항은 과기정통부, 경찰청, 과학치안진흥센터 누리집을 통해 확인할 수 있다.





오대현 과기정통부 미래전략기술정책관은 "과학기술이 국민의 안전을 지키는 데 실질적으로 기여하려면 연구 성과가 현장에서 쓰이도록 연결하는 과정이 무엇보다 중요하다"며 "이번 사업이 과학 치안 역량을 높이는 동시에 기업들이 치안 R&D에 참여하는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr

