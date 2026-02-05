한화비전, AI카메라 매출 급증…역대 최대 실적 달성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

작년 매출액 1.3조…전년 대비 10%↑



한화비전이 인공지능(AI) 등 첨단 기술을 앞세워 글로벌 시장 확장에 힘쓴 결과 역대 최대 실적을 달성했다.

한화비전 시큐리티 부문은 5일 작년 매출액이 1조3351억원, 영업이익 1823억원을 기록했다고 밝혔다.

이는 역대 최대 실적으로 전년과 비교하면 매출액은 10%, 영업이익은 52% 각각 증가했다. 한화비전은 2022년 사상 첫 매출 1조원 달성한 이후 매년 꾸준한 성장세를 이어가고 있다.

지난달 아랍에미리트(UAE) 두바이에서 열린 보안 전시회 ‘인터섹(Intersec) 2026’에서 관람객이 한화비전 영상보안 솔루션을 살펴보고 있다. 한화비전

이번 성과는 한화비전이 유럽, 중동 등 새로운 시장에서 사업을 확장하면서 나타났다. 최근 들어 영상 보안 수요가 커진 중동지역은 전년 대비 매출이 22% 급증했다. 2029년 완공을 목표로 아랍에미리트 두바이에 건설 중인 초고층 빌딩 부르즈 아지지(Burj Azizi) 곳곳에 한화비전의 첨단 보안 시스템이 적용될 예정이다.

영국 등 유럽 시장에서도 구체적인 성과가 나왔다. 글로벌 시장조사 기관 옴디아에 따르면 영국 보안 시장에서 한화비전은 점유율 2위를 기록했다. AI 등 최신 기술을 탑재한 한화비전 카메라는 최근 유럽 지역 공항, 항만 등 국가 주요 시설에서 잇따라 투입되며 높은 기술력을 인정받고 있다.

실제로 한화비전 네트워크 카메라 매출 가운데 AI카메라가 차지하는 비중은 지난해 4분기(10~12월) 49%까지 상승했다. 이는 전년 동기 대비 14%포인트 늘어난 수준으로 산업 전반에 걸쳐 AI 기술 수요가 빠르게 증가하고 있는 모양새다.

올해 한화비전은 국내 시장에서의 활약을 기대하고 있다. 자영업자 전용 매장관리 솔루션 '키퍼(keeper)'와 스마트 파킹 솔루션 등 국내 시장에 최적화된 솔루션을 통해 시장 공략에 나선다.





한화비전 관계자는 "거의 모든 산업 현장에서 인공지능과 클라우드 기술은 선택이 아닌 필수가 됐다"면서 "견고한 사이버 보안 체계와 독보적인 AI 기술력을 바탕으로 글로벌 시장에서 대체할 수 없는 톱티어 영상보안 기업이 되겠다"고 말했다.





이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr

