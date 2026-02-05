韓, 美 주도 핵심광물 블록 '포지이니셔티브' 의장국 맡아

美 주최 첫 핵심광물 장관급회의
조현 "회원국 간 협력 확대·실질 협력 사업 발굴 적극 추진"
한국이 미국 주도의 핵심광물 무역블록인 '지전략적 자원협력 포럼(FORGE·포지 이니셔티브)' 의장국을 맡게 됐다. 기간은 오는 6월까지다.
5일 외교부에 따르면 조현 외교부 장관은 4일(현지시각) 미국 워싱턴D.C.에서 개최된 핵심광물 장관급회의에서 "의장국으로서 회원국 간 협력 확대와 실질 협력 사업 발굴을 적극 추진하겠다"고 밝혔다. 이번 핵심광물 장관급회의는 미 국무부가 처음으로 개최한 것으로, 주요 7개국(G7)을 비롯해 채굴, 제련, 중간재 및 최종재 제조 등 공급망 전 주기에 걸쳐 협력 중인 56개국이 참여했다. 회의에는 J D 밴스 부통령을 비롯해 마코 루비오 국무장관, 제이미슨 그리어 무역대표부(USTR) 대표, 스콧 베선트 재무장관, 크리스 라이트 에너지장관 등 미 정부 핵심 인사들이 대거 참석했다.
이번 회의를 계기로 기존 핵심광물안보파트너십(MSP)은 포지 이니셔티브로 재출범했다. 조 장관은 MSP가 그간 추진해온 핵심광물 협력 성과를 기반으로 핵심광물 프로젝트 투자 촉진, 핵심광물 전 주기 이해관계자 간 소통증진 등을 포지이니셔티브의 발전 방향으로 제시했다.
한편 조 장관은 이번 회의를 계기로 그리어 USTR 대표와 별도 회담을 가졌다, 아울러 이스라엘 기드온 사르 이스라엘 외무장관과 첫 양자 회담을 가졌다. 양국 장관은 첨단 기술과 인공지능 분야에서 협력을 심화하는 방안에 대해 논의했다.
이한나 기자 im21na@asiae.co.kr
