이준석 "전한길과 공개토론 할 것…부정선거론 종식"

이준석 개혁신당 대표는 5일 강사 출신 유튜버인 전한길(본명 전유관)씨와 부정선거를 둔 공개토론을 예고하고 나섰다. 이 대표는 "부정선거론자들의 추태를 한 번에 종식시키는 자리를 만들겠다"고 말했다.

이 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 "조속한 시일 내에 전 씨와의 공개 토론회를 갖겠다"면서 이같이 밝혔다. 앞서 이 대표는 극우 보수세력 일각의 부정선거론에 대해 공개토론을 제안한 바 있다.

이준석 개혁신당 대표가 5일 국회에서 아시아경제 AK라디오에 출연해 소종섭 스페셜리스트와 인터뷰하고 있다. 2025.8.5 김현민 기자

그는 "2020년 4월 국회의원 선거가 있은 지 6년이 다 되어가는데, 그사이 제기된 선거 무효·당선 무효 소송 126건은 단 한 건의 예외 없이 전부 기각됐다"면서 "일장기니, 배춧잎이니 형상기억종이니 하는 것들은 전부 법정에서 논파 되고, 과학적으로 부정되고, 사법적으로 종결된 얘기"라고 했다.

이 대표는 "그런데도 부정선거론자들이 음모론을 통해 얻고자 하는 바는 국가 시스템에 대한 신뢰를 무너뜨려 자신들의 정치적 이익을 취하고, 그것을 통해 정치적 영향력을 이어 나가려는 것"이라면서 "이 문제에 있어서 보수 진영 전반은 비겁했고, 때로는 거기에 편승하려는 움직임마저 보였다. 진보 진영은 보수 진영이 거짓 담론에 허덕이는 것을 즐기는 듯 방관했다"고 지적했다.





이어 이 대표는 전씨가 4대 4 토론을 역제안한 데 대해 "음모론에 전문가가 어디 있느냐. 전문적으로 거짓말하는 사람이 있을 뿐"이라며 "저는 혼자 임하겠다. 전씨가 4명이 아닌 40명을 데려와도 괜찮다. 26건의 소송이 전부 기각된 사안에서, 거짓말과 헛소리를 4명이 하든 40명이 하든 주장이 강해지는 일은 없을 것이기 때문"이라고 했다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

