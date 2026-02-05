연구실의 질문, 1조4000억원의 답이 되다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

실험실에서 태어난 항암 신약 기술, 글로벌 기술수출·코스닥 상장으로 이어져

연구실에서 출발한 신약 기술이 글로벌 제약사와의 초대형 기술이전과 코스닥 상장으로 이어지며 공공 연구성과 사업화의 가능성을 현실로 만들었다.

과학기술정보통신부는 정부의 신약개발 R&D와 창업탐색 지원을 통해 성장한 ㈜에임드바이오가 대규모 기술수출과 코스닥 상장에 성공하며 공공 연구성과 확산의 대표적 사례로 자리매김했다고 5일 밝혔다.

에임드바이오 CI. 에임드바이오 제공

에임드바이오는 항체-약물 접합체(ADC) 기술을 활용한 차세대 표적항암제 개발 기업이다. 기존 화학 항암제나 단일 항체치료제가 정상세포 손상, 표적 선택성 한계, 약효 지속성 문제를 안고 있던 데 반해, ADC는 암세포에 선택적으로 작용해 치료 효능과 안전성을 동시에 높일 수 있는 차세대 항암 모달리티로 평가받고 있다.

이 회사는 최근 고형암 대상 신약후보물질 'ODS025'를 앞세워 독일 글로벌 제약사 베링거인겔하임과 약 1조4000억원 규모의 기술이전 계약을 체결했다. 이어 새로운 작용 기전을 적용한 신약후보물질 'AMB302'를 기반으로 코스닥 시장에 상장, 상장 당일 시가총액 약 2조8000억원을 기록하며 딥테크 실험실 창업기업의 가치를 입증했다.

에임드바이오의 성장은 실험실 단계 기술을 시장 성과로 연결한 정부 지원의 전주기 구조와 맞닿아 있다. 회사는 2017년 예비창업팀으로 과기정통부의 공공기술기반 시장연계 창업탐색 지원사업인 '텍스코어(TeX-Corps)'에 참여해 연구실 기술의 시장성을 검증했다. 이후 2021년부터 범부처 국가신약개발사업의 R&D 지원을 통해 비임상 연구 등 핵심 개발 단계를 단계적으로 고도화하며 연구 성과를 실제 신약 파이프라인으로 발전시켰다.

이 과정에서 에임드바이오는 텍스코어와 국가신약개발사업을 포함해 총 19개 정부 과제를 수행했다. 연구 초기부터 시장과 환자의 수요를 염두에 둔 전략과 정부의 신약개발 전주기 지원이 맞물리며, 설립 7년 만에 글로벌 딥테크 기업으로 성장했다는 평가다.

민병귀 에임드바이오 연구소장은 "텍스코어 프로그램을 통해 연구실 관점에서 벗어나 시장과 환자가 진정으로 원하는 것이 무엇인지 고민할 수 있었다"며 "공공 연구성과 사업화의 새로운 표준이자 K-바이오를 대표하는 기업으로 자리매김하겠다"고 말했다.





김성수 과기정통부 연구개발정책실장은 "에임드바이오는 공공 연구성과가 실험실을 넘어 시장과 산업으로 확산된 모범 사례"라며 "신약개발 전주기 지원과 기술사업화 연계를 지속적으로 강화해 나가겠다"고 전했다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr

